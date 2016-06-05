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محافظ بورسعيد يقرر إعادة موكب الاحتفال برؤية هلال رمضان فى المحافظة

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محافظ بورسعيد يقرر إعادة موكب الاحتفال برؤية هلال رمضان فى المحافظة محافظ بورسعيد يقرر إعادة موكب الاحتفال برؤية هلال رمضان فى المحافظة
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إعادة موكب الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان المعظم الذى يعد أحد معالم التراث ببورسعيد بعد غيبة استمرت عدة سنوات.

وقال المحافظ: إن موكب رؤية هلال رمضان هو من العادات التى تبعث البهجة والسرور والترابط بين المسلمين والمسحيين والاحتفال بهذه المناسبة تراث شعبى يجب الحفاظ لأنه تراث ثقافى وتاريخى لابد أن يتوارثه الأجيال القادمة.

وأكد الغضبان أن الموكب ينطلق عقب صلاة العصر من مسجد التوفيقى بحى العرب العريق مرورا بشارع الثلاثينى حتى ميدان المسلة تمهيدا لمواصلة مسيرته مرورا بشارع صلاح سالم، لافتا بأنه سيكون فى استقبال الموكب من أمام مبنى المحافظة والتحرك إلى المسجد العباسى لاستكمال الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان.

يشارك بالاحتفال وحدات من إدارة مرور بورسعيد وسيارات النجدة والمركبات الشرطية وسيارات الأحياء والحماية المدنية ومديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة والثقافة والجمعيات الأهلية وعدد من الشركات .

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