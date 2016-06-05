العويس: الإمارات تتصدر دول المنطقة في سرعة تسجيل الأدوية

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع تَصَدُر الإمارات دول المنطقة في سرعة تسجيل الأدوية المبتكرة بما يعود بالفائدة على شريحة المرضى في الدولة، مما يسهم بتحقيق استراتيجية الوزارة بتقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقاً للمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً رفيعاً من شركة فايزر العالمية للصناعات الدوائية برئاسة نانيت كوسيرو الرئيس الإقليمي للوحدة العالمية للأدوية المبتكرة في فايزر وذلك في مكتبه بديوان الوزارة بدبي.

وأشار معاليه إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركة فايزر العالمية للصناعات الدوائية وحرص الوزارة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تتيح للشركات الدوائية العالمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية في الدولة لإنشاء معامل أبحاث بيولوجية لصناعة الأدوية المبتكرة بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومصانع الأدوية الوطنية، فضلاً عن تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات التسجيل والرقابة الدوائية لتعزيز مكافحة الغش الدوائي.

وحضر اللقاء الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ونائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، والدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، وناصر خليفة البدور الوكيل المساعد ومدير مكتب معالي الوزير.