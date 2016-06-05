القبيسي تبحث التعاون مع وزير الخارجية الروسي

استقبل سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مكتبه بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الروسية موسكو معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق لها الذي يقوم بزيارة رسمية لروسيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية والتي تشهد تطورا ملحوظا في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية مع التأكيد على أهمية التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والشيوخ في روسيا الاتحادية لتعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق ارحب في ظل الاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانيتين بين الجانبين لتأطير هذا التعاون على الصعيد الوطني وتفعيل التنسيق من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

وتناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى احلال السلام والأمن خاصة في عدد من الدول التي تشهد احداثا ومنها اليمن وسوريا وتطبيق مبادئ الشرعية والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا المنطقة وضرورة مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة مع التأكيد على أهمية الحوار والمفاوضات السلمية في التعامل مع مختلف هذه القضايا واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلا من: عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتور سعيد عبدالله المطوع وجمال محمد الحاي وخلفان عبدالله بن يوخة وعفراء راشد البسطي أعضاء المجلس وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

وقال وزير الخارجية الروسي: «نحن راضون على التطور المتنامي لهذه العلاقات والذي يجري بديناميكية وتقدم ملحوظ، وقيادتا البلدين تتواصلان بشكل شخصي». وأشاد بأهمية زيارته إلى الإمارات في فبراير الماضي ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وحمّل معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي نقل تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

ورحب وزير الخارجية الروسي بمعالي الدكتورة القبيسي ووفد المجلس في مبنى وزارة الخارجية، مؤكدا أن هذه الزيارة التي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين هي امتداد للعلاقات المتينة بين قيادتي وحكومتي البلدين والعلاقات الاستثمارية متميزة والتعاون في عدد من المجالات والقطاعات يشهد نشاطا ويحظى بدعم مستمر ومتواصل من قبل الجانبين، مؤكدا أهمية التعاون في القطاع الزراعي والاستخدام السلمي للطاقة الذرية والفضاء.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات لموافقتها على انشاء مركز روسي للعلوم والثقافة.

حوار استراتيجي

بدورها أعربت معالي الدكتورة القبيسي عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها والوفد المرافق مؤكدة الحرص على أن تكلل الجهود المبذولة على صعيد العلاقات البرلمانية في دعم الدبلوماسية الرسمية في كافة المجالات لا سيما على صعيد تأطير التشريعات ودعم المشاريع المشتركة والاتفاقيات التي يتم ابرامها.

وعبرت عن تقديرها لأهمية الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة.

واستعرضت معاليها النتائج الطيبة والقضايا التي تم مناقشتها في اطار الزيارات البرلمانية المتبادلة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والتي من بين نتائجها الاتفاق على انشاء لجنتي صداقة برلمانية اماراتية روسية مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب لتكون العلاقات البرلمانية متميزة بما يتفق مع العلاقات السياسية.

وتطرقت معالي الدكتورة القبيسي إلى قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران والمطالب المشروعة لدولة الإمارات بحل هذه القضية سواء بالمساعي السلمية أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

تطلعات

أشارت معالي أمل القبيسي إلى أنه يتم التعبير عن الشعوب وتطلعاتها من خلال برلماناتها، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون على مستوى البرلمانات الوطنية والمؤسسات الدولية لتبرئة الأديان مما وصمت به، مؤكدة أهمية مؤتمر "الأديان ضد الإرهاب" الذي جمع سياسيين وزعماء ديانات وبرلمانيين.