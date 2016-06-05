غباش يستعرض مع وزير سريلانكي تعزيز التعاون في مجالات العمل

التقى معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، رافيندا سامراويرا وزير العمل السريلانكي، مساء أول من أمس، وذلك على هامش أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة الدولة.

وبحث اللقاء بحضور مسؤولين من كلا الجانبين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

واستعرض خلال اللقاء السياسات الجديدة التي تم تطبيقها في سوق العمل بالدولة مطلع العام الجاري، مؤكداً أن تلك السياسات تعزز الحماية لحقوق العمال خلال دورة العمل التعاقدي، خصوصاً وأنها تقوم على أساس ربط الموافقة على استقدام العامل إلى الدولة بموافقته على شروط التعاقد والامتيازات وظروف العمل خلال تواجده في بلده وباللغة التي يفهمها وذلك من خلال تزويده بعرض العمل الذي تتوافق وتتطابق مواده مع عقد العمل الذي يوقع عليه العامل عند وصوله إلى الدولة وهو ما يسهم في منع استبدال العقود ويعزز شفافية التعاقد بين الطرفين.

وأشاد الوزير السريلانكي بتلك السياسات مؤكداً أنها مبادرة رائدة لحماية حقوق العمال خلال فترة تواجدهم في الدولة.

وتطرق اللقاء إلى «مسار حوار أبوظبي»، حيث تم التأكيد على أهميته في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة والتعرف إلى أفضل الممارسات وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة.

وأكد الوزير السريلانكي الحرص على دعم مسار حوار أبوظبي، مبدياً جاهزية بلاده لترؤس الدورة المقبلة للحوار واستضافة اللقاء الوزاري التشاوري المقرر انعقاده في سريلانكا في شهر يناير من العام المقبل.