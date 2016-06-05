مجلة أمريكية تحذر: "البانجو" يسبب تآكل الفك

كثير من الأشخاص يعرفون أضرار الماريجوانا "البانجو"، وفى السياق ذاته كشفت دراسة علمية حديثة ضررا آخر لتدخينه وهو التسبب فى أمراض اللثة الخطيرة.

وأشارت الدراسة الجديدة - التى نشرت مؤخرا عبر المجلة الأمريكية “JAMA” فى قسم الطب النفسى - إلى أن استخدام الماريجوانا على المدى الطويل يسبب كوارث للثة، إضافة إلى مشاكل صحية جسدية أخرى.

ووفقا لمسح تم إجراؤه عام 2014 من المعهد الوطنى لتعاطى المخدرات، وجد الباحثون أن 22.2 مليون أمريكى يستخدم المخدرات فى الشهر الماضى، وهو أمر شائع خاصة بين المراهقين وصغار البالغين.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم بقيادة الدكتور مادلين ماير، من جامعة ولاية أريزونا، بعد بتحليل بيانات 1037 من البالغين، إلى أن استخدام الماريجوانا المستمر لمدة تصل إلى 20 سنة يرفع من خطر أمراض اللثة فى سن الـ 38، وفقدان العظام حول الأسنان.

وأضاف الباحثون أن الآثار الصحية لتدخين البانجو على المدى القصير تشمل: زيادة مشاعر الخوف والقلق والأوهام، والذهان، والهلوسة.

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