حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 5 يونيو 2016

حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/6/2016مزيد من الأخبار السعيدة ستدق على أبواب هذا البرج وستشعره انه هناك من الجانب الأخر للحياة سمة أمل تغير من حياتهم وتجعلهم أكثر تفاؤلا بالقادم وبالمستقبل.
>برج العقرب على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:شريك الحياة سيشعرهم بانهم ملوك زمانهم لذلك لا داعى للخوف بشأن الاستقرار فقرار الزواج سيكون الأفضل بالنسبة لكم فى هذه الأيام ولا هناك أى داعى من الخوف من اتخاذه.
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برج العقرب على الصعيد الصحييجب أن يتبع ابناء هذا البرج كاف الفحوصات والتحاليل اللازمة حتى لا يقعون فى مشاكل صحية كبيرة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:تقدم كبير سيشهده برج العقرب على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.
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برج الثور حظك اليوم الأحد 5/6/2016 الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحتاج للمزيد من الهدوء ، فتركيزك و اهتمامك بتأدية عملك و المهام المكلف بها يجعلك دائما فى المقدمة ، فلا تتردد أن تقدم المزيد من الأفكار الجذابة الخاصة بمجالك فى الصعيد المهنى .
>برج الثور على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تشهد الحياة العاطفية لمواليد برج الثور عدد من التوترات إلا أنها ستنتهى قريبا، و يعود الاستقرار والرومانسية إليك مع شريكك، فكن إيجابى واسعى بطريق عدة لتخطى هذه المرحلة الصعبة.
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برج الثور على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج الثور مضطربة بسبب الرق الذى يصيبك منذ فترة طويلة إلا انك لا تسعى لعلاجه ، فعليك ان تأخذ قدر كافى من الراحة و تناول بعض المشروبات الدافئة ليلا مثل الينسون والنعناع.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الفترة المقبلة ستكون براقة بالنسبة لك فى شتى المجالات، وستكتسب الكثير من الصداقات قريبا، وهناك عدد من المفاجآت السارة فى الطريق إليك.
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برج القوس حظك اليوم الأحد 5/6/2016 الحياة المهنية لمواليد برج القوس تتميز بالهدوء و الاستقرار ، كون قدراتك على الصعيد المهنى واضحة جدا لكل من حولك سواء زملائك أو مديريك ، عليك أن تكون دائما على قدر ثقاتهم بك .
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية تملئها الرومانسية ، فالثقة المتبادلة بينك و بين شريكك تجعلكما دائما فى افضل حال ، لا تتردد فى تقديم هدية بسيطة لشريكك ربما باقة من الورود او دعوة لأحدى الحفلات .
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برج القوس على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج القوس تشهد القليل من الاضطرابات فعليك أن تتناول الفواكه الطازجة والخضروات بشكل يومى.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك ستنل مكافأة مادية خلال الفترة القصيرة المقبلة نتيجة اجتهادك الواضح فى العمل وأفكارك التى تعمل على تطوير قسمك.
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برج الميزان حظك اليوم الأحد 5/6/2016الحياة المهنية لمواليد برج الميزان تأخذ حيز كبير من تفكيرك، فالظروف المحيطة بك تضعك تحت ضغط عصبى، عليك أن تتخطى هذه المرحلة وتضع قدر أكبر من الحماس فى الصعيد المهنى لتستطيع إنتاج الكثير الأفكار المفيدة لمجالك.
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية يسوده بعض الاضطرابات والتوترات، فمقارنة شريكك الحالى بشريكك القديم قد يتسبب فى إفساد العلاقة بأكملها.
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برج الميزان على الصعيد الصحى:الحالة الصحية لمواليد برج الميزان تستدعى ان تتخلص من التدخين و شرب القهوة و الشاى بكثافة على مدار اليوم ، فلا تتردد أن تهتم بالعادات الصحية الجيدة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن الفترة المقبلة سيتحسن وضعك العائلى والمالى فلا تتسرع فى اتخاذ أى قرار.
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حظك اليوم برج الأسد الأحد 5/6/2016الأمور لا تسير كما تريد وتحتاج إلى كثيراً من الوقت لتتأقلم على الأوضاع التى تسيطر على أجواء العمل، لا يمكن أن تتخلى عن طبيعتك العنيدة وتحتاج إلى مزيداً من الحكمة لتخرج من ازمتك.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:انتظر مفاجأة سارة من شريك الحياة، تتسبب فى حل كثير من المشكلات تجد نفسك تبدأ صفحة جديدة مع شريك حياتك وتعيش قصة حب بها الكثير من الأوقات السعيدة التى ستمثل أفضل أيام حياتك، الأفضل قادم والحب سيعطيك الحرية التى تتطلبها.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:تتناول كثير من الوجبات الدسمة دون ممارسة الرياضة وتعتبر هذه العلامات مؤشرات قوية على تعرضك للسمنة فى وقت قريب جداً، استعن بالتمرينات الرياضية وأحذر الإقلاع عن ممارسة الرياضة بشكل مفاجئ، حتى لا تكسب وزن زائد بشكل مفاجئ أيضاً.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الرومانسية بعدما يجد الدعم المادى والمعنوى من شريك حياته تحتاج إلى كثير من الهدوء والراحة حتى تعوض الأوقات المتوترة التى سيطرت على علاقتك بشريك حياتك فى الأيام الماضية.
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برج الجدى حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016نجاحك فى العمل لا يعتمد فقط على مهاراتك المكابرة وانما ايضا على مهاراتك فى التواصل مع الاخرين وقدرتك على تقدفهمهم واحتوائهم حاول ان تركز على هذه المخابرات فى الفترة المقبلة وابذل كل ما فى وسعك لأن تمون بارعا بها
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:لا تجيد التعامل مع المشاكل العاطفى بلياقة وتصرف جيد وهذا يضع العلاقة بينك وبين شريكك على المحك فى كل مرة تفزعه فيها بتصرفاتك الصبيانية وقت الخلاف حاول ان تطمئن مخاوفه وان تعيد النظر فى تعاملاتك
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برج الجدى على الصعيد الصحي:مشاكل الجهاز الهضمى لديك لها علاقة اكثر بمواعيد طعامك وليس الطعام الذى تأكله فحاول ان تعيد النظر فى اسلوب حياتك ومواعيد طعامك
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:مشكلاتك المعقدة اسهل مما تتخيل فقط تحتاج لبعض الهدوء فى التعامل معها وادارتها فحاول ان تتحلى بهذه المهارة.
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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 5/6/2016التماشى مع الأمور لا يعنى استسلامك للأمر الواقع، لكن توجد بعض الأوضاع التى تطلب منك الصبر لوقت محدد وتحمل بعض الأخطاء التى لم تتسبب فيها، استخدم ذكاء الجوزاء حتى تمر هذه الظروف دون خسائر، خاصة أن الأجواء المهنية لا يمكن أن تظل فى استقرار لوقت طويل.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى: الإنسان الحكيم هو من يستمع للنصائح ولا يتجاهلها، المشكلات الاجتماعية تحتاج إلى خبرات حياتية كثيرة حتى تستطيع التعامل معها بشكل مرن، الأقارب والأصدقاء المحيطين بك لا يمكنهم تحمل تقلباتك المزاجية طوال الوقت، حاول أن تتحكم فى أعصابك وخذ قراراتك بعيداً عن الانفعالات.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:لا تنتظر أن تظل حالتك الصحية على ما يرام إذا استمرت علاقتك بالتدخين بهذا الشكل، ربما لا تظهر عليك الآن بعض المراض الصحية، لكن آجلاً أم عاجلاً ستجد نفسك محاط بعدد من أمراض الصدر والرئة التى ستترك أثراً سلبياً عليك فيما بعد، الاقلاع عن التدخين هو الحل
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التى توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى فترة صعبه فى محيط عمله ما بين صراعات وشكوك وظنون البعض لتى يجب أن يتعامل معها بحكمة، وبين النصائح التى يجب أن يعمل بها حتى لا يفقد رشده فى بعض المرو التى يصدر قرارات انفعالية فيها.
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برج الحمل حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016 عملت لسنوات طويلة دون وقفة واحدة مع نفسك ترجع فيها مسار حياتك المهنية والاحلام التى تريد تحقيقها او تلك التى حققتها. افعل ذلك فى اقرب وقت واحتفى بانجازاتك التى لم تشعر بطعمها فى خضم انهماكك فى العمل
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:فشلك فى العثور على الحب حتى الآن ليس لعيب فى شخصيتك وانما بسبب الشروط الصعبة التى تريد ان تتوافر فى شريك حياتك وهذا امر تستحقه تماما لا يعيبك ابدا قلت تتنازل ولكن حاول ان تكون اكثر مرونة وواقعية وافتح عينيك على المميزات التى يمكن ان تتوافر فى شخص ما وليست ضمن قائمة احلامك.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:إهمالك المتكرر لصحتك والاعراض المرضية البسيطة التى تلم بك تدفع ضريبته غالية اليوم مع نكسة صحية شديدة السوء حاول ان تتعلم منها وتعيد النظر فى اسلوب حياتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:تخوض معارك كثيرة اليوم حاول ان تديرها بذكاء وتحدد اهدافك منها بدقة كى لاتتكبد خسائر فادحة.
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برج الدلو حظك اليوم الأحد 5/6 /2016يحدث لك تغيير فى مكان الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل تستطيع تبديل وظائف أو قد تنتقل داخل عملك من منطقة إلى منطقة مختلفة. كنت تسعى أيضا للحصول على المشورة ذات الصلة بالعمل اليوم إما من مستشار مهنى أو شخص قريب منك.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: الغيرة الزائدة ستسبب كثيراً من المشكلات بينك وبين شريك حياتك فى الفترة القادمة، لا يمكن أن يتخلى مولود الدلو عن غيرته القاتلة وظنونه الدائمة التى تجعله فى كثير من الأحيان يتحول إلى ماكينة من الظنون التى تبحث عن أشياء تؤكدها طوال الوقت.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:سوف تتعرض اليوم لمسببات الحساسية ويجب أن تأخذ أى وسيلة لمنع ذلك واتباع نظام غذائى صحيح يعزز جهاز المناعة لديك ويحميك من الإصابة وحتى تفعل ذلك عليك شرب الكثير من الماء وتناول الفيتامينات الضرورية.
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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش حالة من حالات الاحتقان الداخلى بسبب الغيرة الزائدة وما يصاحبها من التفكير لأوقات طويلة تجعله يشك فى كثير من الأشخاص لأنه يريد أن يؤكد ظنونه فقط، ولا يمكن أن يجد ضالته طالما الأفكار هى عنوان حياته.
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برج العذراء حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016 نجاحك فى العمل لا يعتمد فقط على مهاراتك المكابرة وانما ايضا على مهاراتك فى التواصل مع الاخرين وقدرتك على تقدفهمهم واحتوائهم حاول ان تركز على هذه المخابرات فى الفترة المقبلة وابذل كل ما فى وسعك لأن تمون بارعا بها.
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:لا تجيد التعامل مع المشاكل العاطفى بلياقة وتصرف جيد وهذا يضع العلاقة بينك وبين شريكك على المحك فى كل مرة تفزعه فيها بتصرفاتك الصبيانية وقت الخلاف حاول ان تطمئن مخاوفه وان تعيد النظر فى تعاملاتك
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برج العذراء على الصعيد الصحي:مشاكل الجهاز الهضمى لديك لها علاقة اكثر بمواعيد طعامك وليس الطعام الذى تأكله فحاول ان تعيد النظر فى اسلوب حياتك ومواعيد طعامك
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:مشكلاتك المعقدة اسهل مما تتخيل فقط تحتاج لبعض الهدوء فى التعامل معها وادارتها فحاول ان تتحلى بهذه المهارة.
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حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/6/2016بعض الازمات ستحل بانياء هذا البرج على المستوى العملى، لكنها ستكون مجرد سحابة سوداء وستمر مرور الكرام دون أن تترك أثر سلبى على عملهم،ومزيد من التقدمات سيحصدونه وسيحققون ما تمنوه.
>برج الحوت على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:للسف مر هذا البرج بتجارب عاطفية قاسية، لكنه فى هذه الأيام سيعيش حياة عاطفية سعيدة وسيجمع القدر بينه وبين شريك حياته دون أى مشاكل أو عواقب.
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برج الحوت على الصعيد الصحييجب أن يتبعوا نظام علاجى مضبوط حتى لا تحدث لهم مشاكل صحية كبرى وغير متوقعة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.
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حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/ 6/2016بعض الأخبار والمشاكل ستعكر صفو هذا البرج وستجعله يشعر وكأن كل ما حققه من نجاحات سابقة انتهى، لكن لا تستسلموا لهذا الاحساس فكلها مشاعر زائلة وستعودون لمستواكم الطبيعى .
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:للأسف هذا البرج يمر بظروف عاطفية قاسية فالحب الكاذب يسيطر عليهم وعلى مشاعرهم، وقد تنتهى العلاقة بزمة عاطفية كبرى لا يستطيعون الخروج منها بسهولة.
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برج السرطان على الصعيد الصحيلا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.
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