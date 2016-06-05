حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 5 يونيو 2016

حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج الثور حظك اليوم الأحد 5/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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برج القوس حظك اليوم الأحد 5/6/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 5/6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 5/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 5/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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التى توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 5/6 /2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/ 6/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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مزيد من الأخبار السعيدة ستدق على أبواب هذا البرج وستشعره انه هناك من الجانب الأخر للحياة سمة أمل تغير من حياتهم وتجعلهم أكثر تفاؤلا بالقادم وبالمستقبل.شريك الحياة سيشعرهم بانهم ملوك زمانهم لذلك لا داعى للخوف بشأن الاستقرار فقرار الزواج سيكون الأفضل بالنسبة لكم فى هذه الأيام ولا هناك أى داعى من الخوف من اتخاذه.يجب أن يتبع ابناء هذا البرج كاف الفحوصات والتحاليل اللازمة حتى لا يقعون فى مشاكل صحية كبيرة.تقدم كبير سيشهده برج العقرب على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحتاج للمزيد من الهدوء ، فتركيزك و اهتمامك بتأدية عملك و المهام المكلف بها يجعلك دائما فى المقدمة ، فلا تتردد أن تقدم المزيد من الأفكار الجذابة الخاصة بمجالك فى الصعيد المهنى .تشهد الحياة العاطفية لمواليد برج الثور عدد من التوترات إلا أنها ستنتهى قريبا، و يعود الاستقرار والرومانسية إليك مع شريكك، فكن إيجابى واسعى بطريق عدة لتخطى هذه المرحلة الصعبة.الحالة الصحية لمواليد برج الثور مضطربة بسبب الرق الذى يصيبك منذ فترة طويلة إلا انك لا تسعى لعلاجه ، فعليك ان تأخذ قدر كافى من الراحة و تناول بعض المشروبات الدافئة ليلا مثل الينسون والنعناع.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الفترة المقبلة ستكون براقة بالنسبة لك فى شتى المجالات، وستكتسب الكثير من الصداقات قريبا، وهناك عدد من المفاجآت السارة فى الطريق إليك.الحياة المهنية لمواليد برج القوس تتميز بالهدوء و الاستقرار ، كون قدراتك على الصعيد المهنى واضحة جدا لكل من حولك سواء زملائك أو مديريك ، عليك أن تكون دائما على قدر ثقاتهم بك .حياتك العاطفية تملئها الرومانسية ، فالثقة المتبادلة بينك و بين شريكك تجعلكما دائما فى افضل حال ، لا تتردد فى تقديم هدية بسيطة لشريكك ربما باقة من الورود او دعوة لأحدى الحفلات .الحالة الصحية لمواليد برج القوس تشهد القليل من الاضطرابات فعليك أن تتناول الفواكه الطازجة والخضروات بشكل يومى.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك ستنل مكافأة مادية خلال الفترة القصيرة المقبلة نتيجة اجتهادك الواضح فى العمل وأفكارك التى تعمل على تطوير قسمك.الحياة المهنية لمواليد برج الميزان تأخذ حيز كبير من تفكيرك، فالظروف المحيطة بك تضعك تحت ضغط عصبى، عليك أن تتخطى هذه المرحلة وتضع قدر أكبر من الحماس فى الصعيد المهنى لتستطيع إنتاج الكثير الأفكار المفيدة لمجالك.حياتك العاطفية يسوده بعض الاضطرابات والتوترات، فمقارنة شريكك الحالى بشريكك القديم قد يتسبب فى إفساد العلاقة بأكملها.الحالة الصحية لمواليد برج الميزان تستدعى ان تتخلص من التدخين و شرب القهوة و الشاى بكثافة على مدار اليوم ، فلا تتردد أن تهتم بالعادات الصحية الجيدة.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن الفترة المقبلة سيتحسن وضعك العائلى والمالى فلا تتسرع فى اتخاذ أى قرار.الأمور لا تسير كما تريد وتحتاج إلى كثيراً من الوقت لتتأقلم على الأوضاع التى تسيطر على أجواء العمل، لا يمكن أن تتخلى عن طبيعتك العنيدة وتحتاج إلى مزيداً من الحكمة لتخرج من ازمتك.انتظر مفاجأة سارة من شريك الحياة، تتسبب فى حل كثير من المشكلات تجد نفسك تبدأ صفحة جديدة مع شريك حياتك وتعيش قصة حب بها الكثير من الأوقات السعيدة التى ستمثل أفضل أيام حياتك، الأفضل قادم والحب سيعطيك الحرية التى تتطلبها.تتناول كثير من الوجبات الدسمة دون ممارسة الرياضة وتعتبر هذه العلامات مؤشرات قوية على تعرضك للسمنة فى وقت قريب جداً، استعن بالتمرينات الرياضية وأحذر الإقلاع عن ممارسة الرياضة بشكل مفاجئ، حتى لا تكسب وزن زائد بشكل مفاجئ أيضاً.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الرومانسية بعدما يجد الدعم المادى والمعنوى من شريك حياته تحتاج إلى كثير من الهدوء والراحة حتى تعوض الأوقات المتوترة التى سيطرت على علاقتك بشريك حياتك فى الأيام الماضية.نجاحك فى العمل لا يعتمد فقط على مهاراتك المكابرة وانما ايضا على مهاراتك فى التواصل مع الاخرين وقدرتك على تقدفهمهم واحتوائهم حاول ان تركز على هذه المخابرات فى الفترة المقبلة وابذل كل ما فى وسعك لأن تمون بارعا بهالا تجيد التعامل مع المشاكل العاطفى بلياقة وتصرف جيد وهذا يضع العلاقة بينك وبين شريكك على المحك فى كل مرة تفزعه فيها بتصرفاتك الصبيانية وقت الخلاف حاول ان تطمئن مخاوفه وان تعيد النظر فى تعاملاتكمشاكل الجهاز الهضمى لديك لها علاقة اكثر بمواعيد طعامك وليس الطعام الذى تأكله فحاول ان تعيد النظر فى اسلوب حياتك ومواعيد طعامكمشكلاتك المعقدة اسهل مما تتخيل فقط تحتاج لبعض الهدوء فى التعامل معها وادارتها فحاول ان تتحلى بهذه المهارة.التماشى مع الأمور لا يعنى استسلامك للأمر الواقع، لكن توجد بعض الأوضاع التى تطلب منك الصبر لوقت محدد وتحمل بعض الأخطاء التى لم تتسبب فيها، استخدم ذكاء الجوزاء حتى تمر هذه الظروف دون خسائر، خاصة أن الأجواء المهنية لا يمكن أن تظل فى استقرار لوقت طويل.الإنسان الحكيم هو من يستمع للنصائح ولا يتجاهلها، المشكلات الاجتماعية تحتاج إلى خبرات حياتية كثيرة حتى تستطيع التعامل معها بشكل مرن، الأقارب والأصدقاء المحيطين بك لا يمكنهم تحمل تقلباتك المزاجية طوال الوقت، حاول أن تتحكم فى أعصابك وخذ قراراتك بعيداً عن الانفعالات.لا تنتظر أن تظل حالتك الصحية على ما يرام إذا استمرت علاقتك بالتدخين بهذا الشكل، ربما لا تظهر عليك الآن بعض المراض الصحية، لكن آجلاً أم عاجلاً ستجد نفسك محاط بعدد من أمراض الصدر والرئة التى ستترك أثراً سلبياً عليك فيما بعد، الاقلاع عن التدخين هو الحليتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى فترة صعبه فى محيط عمله ما بين صراعات وشكوك وظنون البعض لتى يجب أن يتعامل معها بحكمة، وبين النصائح التى يجب أن يعمل بها حتى لا يفقد رشده فى بعض المرو التى يصدر قرارات انفعالية فيها.عملت لسنوات طويلة دون وقفة واحدة مع نفسك ترجع فيها مسار حياتك المهنية والاحلام التى تريد تحقيقها او تلك التى حققتها. افعل ذلك فى اقرب وقت واحتفى بانجازاتك التى لم تشعر بطعمها فى خضم انهماكك فى العملفشلك فى العثور على الحب حتى الآن ليس لعيب فى شخصيتك وانما بسبب الشروط الصعبة التى تريد ان تتوافر فى شريك حياتك وهذا امر تستحقه تماما لا يعيبك ابدا قلت تتنازل ولكن حاول ان تكون اكثر مرونة وواقعية وافتح عينيك على المميزات التى يمكن ان تتوافر فى شخص ما وليست ضمن قائمة احلامك.إهمالك المتكرر لصحتك والاعراض المرضية البسيطة التى تلم بك تدفع ضريبته غالية اليوم مع نكسة صحية شديدة السوء حاول ان تتعلم منها وتعيد النظر فى اسلوب حياتك.تخوض معارك كثيرة اليوم حاول ان تديرها بذكاء وتحدد اهدافك منها بدقة كى لاتتكبد خسائر فادحة.يحدث لك تغيير فى مكان الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل تستطيع تبديل وظائف أو قد تنتقل داخل عملك من منطقة إلى منطقة مختلفة. كنت تسعى أيضا للحصول على المشورة ذات الصلة بالعمل اليوم إما من مستشار مهنى أو شخص قريب منك.الغيرة الزائدة ستسبب كثيراً من المشكلات بينك وبين شريك حياتك فى الفترة القادمة، لا يمكن أن يتخلى مولود الدلو عن غيرته القاتلة وظنونه الدائمة التى تجعله فى كثير من الأحيان يتحول إلى ماكينة من الظنون التى تبحث عن أشياء تؤكدها طوال الوقت.سوف تتعرض اليوم لمسببات الحساسية ويجب أن تأخذ أى وسيلة لمنع ذلك واتباع نظام غذائى صحيح يعزز جهاز المناعة لديك ويحميك من الإصابة وحتى تفعل ذلك عليك شرب الكثير من الماء وتناول الفيتامينات الضرورية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش حالة من حالات الاحتقان الداخلى بسبب الغيرة الزائدة وما يصاحبها من التفكير لأوقات طويلة تجعله يشك فى كثير من الأشخاص لأنه يريد أن يؤكد ظنونه فقط، ولا يمكن أن يجد ضالته طالما الأفكار هى عنوان حياته.نجاحك فى العمل لا يعتمد فقط على مهاراتك المكابرة وانما ايضا على مهاراتك فى التواصل مع الاخرين وقدرتك على تقدفهمهم واحتوائهم حاول ان تركز على هذه المخابرات فى الفترة المقبلة وابذل كل ما فى وسعك لأن تمون بارعا بها.لا تجيد التعامل مع المشاكل العاطفى بلياقة وتصرف جيد وهذا يضع العلاقة بينك وبين شريكك على المحك فى كل مرة تفزعه فيها بتصرفاتك الصبيانية وقت الخلاف حاول ان تطمئن مخاوفه وان تعيد النظر فى تعاملاتكمشاكل الجهاز الهضمى لديك لها علاقة اكثر بمواعيد طعامك وليس الطعام الذى تأكله فحاول ان تعيد النظر فى اسلوب حياتك ومواعيد طعامكمشكلاتك المعقدة اسهل مما تتخيل فقط تحتاج لبعض الهدوء فى التعامل معها وادارتها فحاول ان تتحلى بهذه المهارة.بعض الازمات ستحل بانياء هذا البرج على المستوى العملى، لكنها ستكون مجرد سحابة سوداء وستمر مرور الكرام دون أن تترك أثر سلبى على عملهم،ومزيد من التقدمات سيحصدونه وسيحققون ما تمنوه.للسف مر هذا البرج بتجارب عاطفية قاسية، لكنه فى هذه الأيام سيعيش حياة عاطفية سعيدة وسيجمع القدر بينه وبين شريك حياته دون أى مشاكل أو عواقب.يجب أن يتبعوا نظام علاجى مضبوط حتى لا تحدث لهم مشاكل صحية كبرى وغير متوقعة.سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.بعض الأخبار والمشاكل ستعكر صفو هذا البرج وستجعله يشعر وكأن كل ما حققه من نجاحات سابقة انتهى، لكن لا تستسلموا لهذا الاحساس فكلها مشاعر زائلة وستعودون لمستواكم الطبيعى .للأسف هذا البرج يمر بظروف عاطفية قاسية فالحب الكاذب يسيطر عليهم وعلى مشاعرهم، وقد تنتهى العلاقة بزمة عاطفية كبرى لا يستطيعون الخروج منها بسهولة.لا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.