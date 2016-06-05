كوبر يجيب - هل حصل غالي على وعد بالانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن حقيقة منحه وعد لحسام غالي قائد الأهلي بالانضمام إلى قائمة المعسكر المقبل في شهر سبتمبر.

وخرج غالي من حسابات كوبر في مباراة تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، على خلفية أزمته مع أسامة نبيه المدرب العام.

ومع حل الأزمة، سأل الصحفيون كوبر هل منح غالي وعدا بالانضمام لمعسكر المنتخب المقبل.

وأجاب كوبر "لا نغلق الباب أمام أي لاعب للانضمام إلى منتخب مصر، وغدا قد لا أكون على رأس الجهاز الفني وبالتالي الباب مفتوح أمام الجميع".

وتابع "رسالتي لكل اللاعبين هي يجب التأقلم مع طريقتي وقواعدي في المعسكرات".

كوبر استدرك "شعوري بالسعادة ليس فقط بسبب الفوز، ولكن لأننا نجحنا في الوصول إلى مجموعة من اللاعبين نشعر بالسهولة في التعامل معهم ولديهم الحماس والدوافع لتحقيق الانتصارات".

وأكمل "ولكن منتخب مصر أعلى وأهم من الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين".

وأتم المدرب الأرجنتيني "لا توجد أي أسماء أعلى من منتخب مصر سواء كوبر أو لاعبين مهما حققوا من بطولات. كلنا في خدمة الفريق وهذا ما نحاول أن نزرعه في اللاعبين سواء الموجودين معنا الآن أو الذين لم ينضموا".