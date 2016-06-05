حوار - كوبر يتحدث عن ما يعجبه في اللاعب المصري وتروس المنتخب.. والحياة دون إشارات مرور

لا يضم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أي لاعب لا يستطيع التأقلم مع طريقته وأسلوبه التدريبي، ولكنه قبل كل ذلك لديه طريقة خاصة في التعامل مع المصريين.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 3 دورات متتالية بالفوز على مضيفه التنزاني 2-0 اليوم السبت.

ويتحدث كوبر في حواره مع الصحفيين في معسكر إقامة منتخب مصر أيضا عن طريقة اختيار لاعبيه ورؤيته لفرص الفراعنة في تصفيات كأس العالم بعد الاقتراب من التواجد ضمن منتخبات التصنيف الأول.

وكل ما يلي على لسان كوبر ..

طريقة اختيار اللاعبين

"هناك بعض اللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد مع فرقهم، ولكن يفشلون في التأقلم مع طريقة عملي في المنتخب".

"وبالتالي، الفريق بالنسبة لي عبارة عن ماكينة يديرها مجموعة من التروس التي تعمل بجانب بعضها في الملعب واختياراتي تعتمد هل اللاعب سينجح في العمل خلال الماكينة أم لا".

"قد أخطئ في الاختيارات أحيانا، فنحن بشر".

"لا نغلق الباب أمام أي لاعب للانضمام إلى منتخب مصر، لأن غدا قد لا أكون على رأس الجهاز الفني وبالتالي الباب مفتوح أمام الجميع".

"رسالتي لكل اللاعبين هي يجب التأقلم مع طريقتي وقواعدي في المعسكرات".

"شعوري بالسعادة ليس فقط بسبب الفوز، ولكن لأننا نجحنا في الوصول إلى مجموعة من اللاعبين نشعر بالسهولة في التعامل معهم ولديهم الحماس والدوافع لتحقيق الانتصارات".

"ولكن منتخب مصر أعلى وأهم من الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين".

"لا توجد أي أسماء أعلى من منتخب مصر سواء كوبر أو لاعبين مهما حققوا من بطولات. كلنا في خدمة الفريق وهذا ما نحاول أن نزرعه في اللاعبين سواء الموجودين معنا الآن أو الذين لم ينضموا".

مستقبل المنتخب

"نراقب هؤلاء اللاعبين منذ فترة، وهم حاضر منتخب مصر ومستقبله".

"أحسن لاعب في الدوري المصري هو المنتخب".

"الدوري المصري يضم العديد من اللاعبين المميزين، ولا أستطيع أن أختار لاعبا ليكون الأفضل".

"عصام الحضري مثلا في مستوى عال جدا، ولذلك أشركته اليوم ضد تنزانيا وليس لدي أي مانع في مشاركته في كأس الأمم".

"المحترفون أيضا يلعبون في دوريات قوية حتى الدوري القبرصي الذي قد يعتقد المصريون أنه ليس قويا كفاية أصبح أفضل حاليا والدوري اليوناني أيضا قوي".

"نمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين الصغار في السن، ولذلك أقول إنهم مستقبل منتخب مصر".

"سنستمر في متابعة الفرق المصرية خلال المتبقي من مسابقة الدوري ومشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وسنبدأ التفكير في المباراتين الوديتين المقرر لهما شهر سبتمبر المقبل".

"نريد الاستعداد بشكل جيد لمباراة شهر أكتوبر في تصفيات المونديال".

"اعتقد أن كل ما يهتم به الناس حاليا في مصر هو تصفيات المونديال، لأن منتخب مصر فاز بكأس الأمم كثيرا ولكن لم يصعد لكأس العالم منذ عام 1990".

"من الواضح جدا شغف الناس للعب في كأس العالم".

كيف يستعد للمنافسين

"أحاول دائما أن أدرس المنافس وأن أحلل طريقة لعبه ومستوى لاعبيه، وبناء على ذلك أضع خطتي بناء على نقاط القوة والضعف".

"وبالتأكيد، ليس أي شخص قادر على رؤية نقاط الضعف وتحليلها. والمنافس أيضا يدرسك بنفس الطريقة ويحاول يستغل نقاط ضعفك".

"هذه هي كرة القدم، الأمر يتعلق بالعمل والجهد".

"وأحيانا قد تخطئ في تحليلك وتكتشف ذلك بعد نهاية المباراة".

"أتقبل جدا النقد الذي يوجهه لي الإعلام أحيانا لأن ذلك جزء من كرة القدم".

"سأكون مغرورا جدا لو لم أتقبل النقد، لأن من الطبيعي أن يحدث ذلك عندما يلعب الفريق بشكل سيء".

"أحيانا المدرب يخطئ في اختيارات اللاعبين أو طريقة اللعب، ووقتها من الطبيعي أن يتقبل النقد".

تصنيف الفيفا

"منتخب بلجيكا كان الأعلى في تصنيف الفيفا منذ شهرين، ولكن في رأيي كان هناك 4 أو 5 منتخبات أفضل منه".

"لذلك تصنيف الفيفا ليس مقياسا للقوة بالنسبة لي وليس عادلا".

"فمثلا لو شاهدت قائمة لاعبي منتخب نيجيريا ستشعر بالرعب، ولكن الآن أين تصنيفهم في الفيفا؟".

"منتخب مصر أعلى من نيجيريا في التصنيف، ولكن الأداء في الملعب أهم".

التأقلم مع المصريين

"أول ما أعجبني في اللاعب المصري كان التواضع والبساطة في التعامل".

"دربت في أماكن كثيرة من العالم، ومن الصعب أن تجد تواضعا مثل الموجود في اللاعب المصري خاصة في الأندية الأوروبية الكبيرة. هذا ليس سهلا".

"ثم كانت الخطوة الأهم وهي أن أساعدهم على التأقلم مع طريقة عملي".

"أحيانا يكون مطلوبا من اللاعب أداء أدوار مع المنتخب مختلفة عن المطلوب منه في ناديه، وهذا كان أصعب شيء واجهته في عملي".

"لم تقابلني أي مشكلة مع اتحاد الكرة، فالمسؤولون هم من اختاروني لقيادة الفريق وبالتالي كانوا يوفرون لي ما يساعدني في عملي".

"لم أقابل طيبة واحترام مثل الذي وجدته في المصريين، فمثلا عندما أنتهي من تناول الطعام في أي مطعم يأخذ العاملون فيه المتبقي مني ليمنحوه للفقراء. لم أشاهد مثل هذا في حياتي".

"أنا مدرب منتخب مصر وأحب أن أعيش الحياة الطبيعية للناس، عندما أدخل المحلات أمزح مع الناس ودخلت المسجد أمس لأشاهد اللاعبين يصلون".

"أحاول أن أفهم العادات والتقاليد المصرية والإسلامية، أتأقلم على الحياة هنا لدرجة أنني أقود سيارتي بنفسي وأتعامل مع عدم وجود إشارات مرور في القاهرة".

"بالتأكيد لن أشاهد المصريين في التلفاز، أريد أن أعيش حياتكم وأفهم كل شيء عنها حتى الشعائر الدينية".

"أنا مطالب بالتأقلم على العادات والتقاليد المصرية، قبل أن أطلب من اللاعبين المصريين التأقلم مع أسلوبي".