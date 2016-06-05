ارتفاع أعداد ضحايا ومصابى مشاجرة البحيرة لـ 4 قتلى و12 مصابا لخلافات الجيرة

ارتفع قبل قليل عدد ضحايا مشاجرة البحيرة إلى 4 أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب 12 آخرين بطلقات نارية بالرأس والبطن، جراء وقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بقرية وافى التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد علاء حبكة مأمور قسم شرطة كوم حمادة بنشوب مشاجرة عنيفة بقرية وافى بدائرة المركز.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة عنيفة بين عائلتى "وافى وأبو مصطفى" بقرية وافى لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

وأسفرت عن مقتل كل من "الصابر محمد أبو مصطفى وأحمد أبو اليزيذ أبو مصطفى"، "نور عمر الصابر"، على إبراهيم على، مصاب بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب الجيرة

بينما أصيب 12 آخرين بطلقات نارية بالرأس والبطن وحالتهم حرجة جدا بمستشفى طنطا الجامعى.

وتوصلت تحريات المباحث بإشراف العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث، والمقدم محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات.

وتبين أن المهتم بإطلاق النيران عليهم يدعى "ناصر س م"، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

مقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالأسحلة النارية بالبحيرة

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