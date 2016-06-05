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إصابة مواطن مصرى يعمل فى الأردن بسبع طلقات نارية على يد أردنى

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إصابة مواطن مصرى يعمل فى الأردن بسبع طلقات نارية على يد أردنى إصابة مواطن مصرى يعمل فى الأردن بسبع طلقات نارية على يد أردنى
اتهمت أسرة "محمد حسن عبدالمجود"، 39 سنة، من قرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، يعمل عامل فى المملكة الأردنية الهاشمية مع مجموعة من المصريين، مواطنا أردنيا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه المواطن المصرى، وإصابته بسبع طلقات نارية فى قدمه اليمنى.

وقال والد الشاب المصرى لـ"اليوم السابع" إن المواطن الأردنى (خليف رحيل الشبيب) أتى بسلاح رشاش به 36 طلقة وطبنجة 9 ملى، وواقى من الرصاص ارتداه، وجاء على غفلة من العمال وهم يعملون ويكدون ليفتح نيران س?حه لتستقر 7 رصاصات فى ساق ابنه.

وأضاف والد الشاب المصرى أن المواطن الأردنى اشتبك مع نجله بعدما سب جميع العمال المصريين، وحاول إهانتهم، ثم تركهم ليعود بسلاحه النارى مرة أخرى ويطلق الأعيرة النارية.

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