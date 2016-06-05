شاهد.. للمرة الأولى كاميرات الفضائيات بـ"الوادى المقدس طوى" فى سيناء

لأول مرة لكاميرات الفضائيات، استطاع برنامج "قصر الكلام"، الذى يقدمه الإعلامى الدسوقى رشدى، على قناة النهار، أن يتجول داخل دير سانت كاترين، مرورا بالمنطقة التى تجلى فيها الله عز وجل، وهو "الوادى المقدس طوى"، وصولا إلى شجرة "العليقة" التى اشتعلت لسيدنا موسى، ولم تحترق.

وتحدث الأب باتير ميخائيل وكيل دير سانت كاترين، عن تاريخ الدير قائًلا: إن الدير يعتبر أقدم دير فى العالم، وفيه ظهر ربنا لنبى الله موسى، وظهر صوته من شجرة العليقة التى لم تحترق، مضيفًا أن الدير يحتوى على هيكل السيد المسيح، وقد تم بناء سور حول الدير لحمايته من هجمات "البربر".

وأضاف وكيل دير سانت كاترين، فى تصريحات للبرنامج، أن الدير كان يسمى" دير القديسة هيلين"، ثم تحول اسمه لدير العذراء إلى أن تم تسميته فى النهاية إلى دير سانت كاترين".

وعن أسباب تسمية الدير بهذا الاسم، ذكر وكيل الدير، أن الدير يضم رفاة القديسة "سانت كاترين"، والتى استشهدت فى الإسكندرية فى العام 305 ميلاديا، وقال إن ملائكة نقلوا جثمانها من الإسكندرية الى أعلى قمة فى جبل سانت كاترين، إلى أن رأى بعض الرهبان رؤية يظهر فيه جسد القديسة بأعلى قمة فى الجنوب وبالفعل شاهدوا جثمان القديسة ونقلوها إلى الدير حتى ظهرت "العذراء" وطلبت منهم إعادة تسمية الدير باسم "سانت كاترين"، وذلك حسب قوله.

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