محام بطلة "سيب أيدى": الإفراج عن موكلتى مساء اليوم من قسم قصر النيل

قال المحامى عبده محمد، دفاع بطلة كليب "سيب أيدى" ، إنه سيتم إنهاء إجراءات الإفراج عن موكلته من قسم شرطة قصر النيل مساء اليوم الأحد، عقب عرضها على رئيس مباحث القسم .

وأضاف أنه يثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى، كما يثق فى براءة موكلته وذلك لعدم وجود ما يدينها بالقضية وعدم ثبوت حالة التلبس ، وأن كل ما ورد فى تحقيقات النيابة كان محل شك وتلفيق .

وأوضح دفاع بطلة "سيب أيدى " لـ " اليوم السابع"، أن سبب إثارة هذه القضية هو شهرة موكلته وتألقها خلال الفترة الماضية، كما أن القضية جاءت خالية من ثمة دليل إدانه واحد وكافة القرائن والبراهين اتجهت نحو البراءة.

قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم السبت، ببراءة رضا الفولى بطلة كليب "سيب إيدى" وممثلة وطالبة بكلية التجارة، من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض عليهن داخل أحد الفنادق الشهيرة،، ونفت بطلة "سيب أيدى" التهمة الموجهة إليها، وقالت فى تحقيقات النيابة إن سبب تواجدها بفندق شهير بمنطقة الزمالك مكان القبض عليها أنها كانت على موعد مع محاميها لاستلام أحراز فى قضية قديمة من النيابة، وهى عبارة عن موبايلات و300 دولار.

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