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برج الثور حظك اليوم الأحد 5/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 5/6/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 5/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحتاج للمزيد من الهدوء ، فتركيزك و اهتمامك بتأدية عملك و المهام المكلف بها يجعلك دائما فى المقدمة ، فلا تتردد أن تقدم المزيد من الأفكار الجذابة الخاصة بمجالك فى الصعيد المهنى .

على الصعيد العاطفي:
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تشهد الحياة العاطفية لمواليد برج الثور عدد من التوترات إلا أنها ستنتهى قريبا، و يعود الاستقرار والرومانسية إليك مع شريكك، فكن إيجابى واسعى بطريق عدة لتخطى هذه المرحلة الصعبة.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج الثور مضطربة بسبب الرق الذى يصيبك منذ فترة طويلة إلا انك لا تسعى لعلاجه ، فعليك ان تأخذ قدر كافى من الراحة و تناول بعض المشروبات الدافئة ليلا مثل الينسون والنعناع.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الفترة المقبلة ستكون براقة بالنسبة لك فى شتى المجالات ، وستكتسب الكثير من الصداقات قريبا، وهناك عدد من المفاجآت السارة فى الطريق إليك.
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مصر 365

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