برج الثور حظك اليوم الأحد 5/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحتاج للمزيد من الهدوء ، فتركيزك و اهتمامك بتأدية عملك و المهام المكلف بها يجعلك دائما فى المقدمة ، فلا تتردد أن تقدم المزيد من الأفكار الجذابة الخاصة بمجالك فى الصعيد المهنى . على الصعيد العاطفي:

> تشهد الحياة العاطفية لمواليد برج الثور عدد من التوترات إلا أنها ستنتهى قريبا، و يعود الاستقرار والرومانسية إليك مع شريكك، فكن إيجابى واسعى بطريق عدة لتخطى هذه المرحلة الصعبة. برج الثور على الصعيد الصحي:

> الحالة الصحية لمواليد برج الثور مضطربة بسبب الرق الذى يصيبك منذ فترة طويلة إلا انك لا تسعى لعلاجه ، فعليك ان تأخذ قدر كافى من الراحة و تناول بعض المشروبات الدافئة ليلا مثل الينسون والنعناع. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الفترة المقبلة ستكون براقة بالنسبة لك فى شتى المجالات ، وستكتسب الكثير من الصداقات قريبا، وهناك عدد من المفاجآت السارة فى الطريق إليك.

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شبكةعيونالإخبارية

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