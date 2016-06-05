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برج القوس حظك اليوم الأحد 5/6/2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 5/6/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 5/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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الحياة المهنية لمواليد برج القوس تتميز بالهدوء و الاستقرار ، كون قدراتك على الصعيد المهنى واضحة جدا لكل من حولك سواء زملائك أو مديريك ، عليك أن تكون دائما على قدر ثقاتهم بك .

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية تملئها الرومانسية ، فالثقة المتبادلة بينك و بين شريكك تجعلكما دائما فى افضل حال ، لا تتردد فى تقديم هدية بسيطة لشريكك ربما باقة من الورود او دعوة لأحدى الحفلات .

برج القوس على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج القوس تشهد القليل من الاضطرابات فعليك أن تتناول الفواكه الطازجة والخضروات بشكل يومى.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك ستنل مكافأة مادية خلال الفترة القصيرة المقبلة نتيجة اجتهادك الواضح فى العمل وأفكارك التى تعمل على تطوير قسمك.
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مصر 365

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