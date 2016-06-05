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برج الميزان حظك اليوم الأحد 5/6/2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 5/6/2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 5/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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الحياة المهنية لمواليد برج الميزان تأخذ حيز كبير من تفكيرك، فالظروف المحيطة بك تضعك تحت ضغط عصبى، عليك أن تتخطى هذه المرحلة وتضع قدر أكبر من الحماس فى الصعيد المهنى لتستطيع إنتاج الكثير الأفكار المفيدة لمجالك.

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية يسوده بعض الاضطرابات والتوترات، فمقارنة شريكك الحالى بشريكك القديم قد يتسبب فى إفساد العلاقة بأكملها.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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الحالة الصحية لمواليد برج الميزان تستدعى ان تتخلص من التدخين و شرب القهوة و الشاى بكثافة على مدار اليوم ، فلا تتردد أن تهتم بالعادات الصحية الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن الفترة المقبلة سيتحسن وضعك العائلى والمالى فلا تتسرع فى اتخاذ أى قرار.
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مصر 365

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