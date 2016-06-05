حظك اليوم برج الأسد الأحد 5/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> الأمور لا تسير كما تريد وتحتاج إلى كثيراً من الوقت لتتأقلم على الأوضاع التى تسيطر على أجواء العمل، لا يمكن أن تتخلى عن طبيعتك العنيدة وتحتاج إلى مزيداً من الحكمة لتخرج من ازمتك. على الصعيد العاطفي:

> انتظر مفاجأة سارة من شريك الحياة، تتسبب فى حل كثير من المشكلات تجد نفسك تبدأ صفحة جديدة مع شريك حياتك وتعيش قصة حب بها الكثير من الأوقات السعيدة التى ستمثل أفضل أيام حياتك، الأفضل قادم والحب سيعطيك الحرية التى تتطلبها. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> تتناول كثير من الوجبات الدسمة دون ممارسة الرياضة وتعتبر هذه العلامات مؤشرات قوية على تعرضك للسمنة فى وقت قريب جداً، استعن بالتمرينات الرياضية وأحذر الإقلاع عن ممارسة الرياضة بشكل مفاجئ، حتى لا تكسب وزن زائد بشكل مفاجئ أيضاً. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الرومانسية بعدما يجد الدعم المادى والمعنوى من شريك حياته تحتاج إلى كثير من الهدوء والراحة حتى تعوض الأوقات المتوترة التى سيطرت على علاقتك بشريك حياتك فى الأيام الماضية.

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شبكةعيونالإخبارية

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