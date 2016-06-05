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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 5/6/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 5/6/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 5/6/2016

على الصعيد المهني:
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التماشى مع الأمور لا يعنى استسلامك للأمر الواقع، لكن توجد بعض الأوضاع التى تطلب منك الصبر لوقت محدد وتحمل بعض الأخطاء التى لم تتسبب فيها، استخدم ذكاء الجوزاء حتى تمر هذه الظروف دون خسائر، خاصة أن الأجواء المهنية لا يمكن أن تظل فى استقرار لوقت طويل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
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الإنسان الحكيم هو من يستمع للنصائح ولا يتجاهلها، المشكلات الاجتماعية تحتاج إلى خبرات حياتية كثيرة حتى تستطيع التعامل معها بشكل مرن، الأقارب والأصدقاء المحيطين بك لا يمكنهم تحمل تقلباتك المزاجية طوال الوقت، حاول أن تتحكم فى أعصابك وخذ قراراتك بعيداً عن الانفعالات.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
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لا تنتظر أن تظل حالتك الصحية على ما يرام إذا استمرت علاقتك بالتدخين بهذا الشكل، ربما لا تظهر عليك الآن بعض المراض الصحية، لكن آجلاً أم عاجلاً ستجد نفسك محاط بعدد من أمراض الصدر والرئة التى ستترك أثراً سلبياً عليك فيما بعد، الاقلاع عن التدخين هو الحل

التى توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى فترة صعبه فى محيط عمله ما بين صراعات وشكوك وظنون البعض لتى يجب أن يتعامل معها بحكمة، وبين النصائح التى يجب أن يعمل بها حتى لا يفقد رشده فى بعض المرو التى يصدر قرارات انفعالية فيها.
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مصر 365

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