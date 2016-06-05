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برج الحمل حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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عملت لسنوات طويلة دون وقفة واحدة مع نفسك ترجع فيها مسار حياتك المهنية والاحلام التى تريد تحقيقها او تلك التى حققتها. افعل ذلك فى اقرب وقت واحتفى بانجازاتك التى لم تشعر بطعمها فى خضم انهماكك فى العمل

على الصعيد العاطفي:
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فشلك فى العثور على الحب حتى الآن ليس لعيب فى شخصيتك وانما بسبب الشروط الصعبة التى تريد ان تتوافر فى شريك حياتك وهذا امر تستحقه تماما لا يعيبك ابدا قلت تتنازل ولكن حاول ان تكون اكثر مرونة وواقعية وافتح عينيك على المميزات التى يمكن ان تتوافر فى شخص ما وليست ضمن قائمة احلامك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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إهمالك المتكرر لصحتك والاعراض المرضية البسيطة التى تلم بك تدفع ضريبته غالية اليوم مع نكسة صحية شديدة السوء حاول ان تتعلم منها وتعيد النظر فى اسلوب حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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تخوض معارك كثيرة اليوم حاول ان تديرها بذكاء وتحدد اهدافك منها بدقة كى لاتتكبد خسائر فادحة.
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مصر 365

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