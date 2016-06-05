برج الدلو حظك اليوم الأحد 5/6 /2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

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يحدث لك تغيير فى مكان الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل تستطيع تبديل وظائف أو قد تنتقل داخل عملك من منطقة إلى منطقة مختلفة. كنت تسعى أيضا للحصول على المشورة ذات الصلة بالعمل اليوم إما من مستشار مهنى أو شخص قريب منك.الغيرة الزائدة ستسبب كثيراً من المشكلات بينك وبين شريك حياتك فى الفترة القادمة، لا يمكن أن يتخلى مولود الدلو عن غيرته القاتلة وظنونه الدائمة التى تجعله فى كثير من الأحيان يتحول إلى ماكينة من الظنون التى تبحث عن أشياء تؤكدها طوال الوقت.سوف تتعرض اليوم لمسببات الحساسية ويجب أن تأخذ أى وسيلة لمنع ذلك واتباع نظام غذائى صحيح يعزز جهاز المناعة لديك ويحميك من الإصابة وحتى تفعل ذلك عليك شرب الكثير من الماء وتناول الفيتامينات الضرورية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش حالة من حالات الاحتقان الداخلى بسبب الغيرة الزائدة وما يصاحبها من التفكير لأوقات طويلة تجعله يشك فى كثير من الأشخاص لأنه يريد أن يؤكد ظنونه فقط، ولا يمكن أن يجد ضالته طالما الأفكار هى عنوان حياته.