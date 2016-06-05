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برج العذراء حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 5 يونيو 2016

على الصعيد المهني:
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نجاحك فى العمل لا يعتمد فقط على مهاراتك المكابرة وانما ايضا على مهاراتك فى التواصل مع الاخرين وقدرتك على تقدفهمهم واحتوائهم حاول ان تركز على هذه المخابرات فى الفترة المقبلة وابذل كل ما فى وسعك لأن تمون بارعا بها.

على الصعيد العاطفي:
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لا تجيد التعامل مع المشاكل العاطفى بلياقة وتصرف جيد وهذا يضع العلاقة بينك وبين شريكك على المحك فى كل مرة تفزعه فيها بتصرفاتك الصبيانية وقت الخلاف حاول ان تطمئن مخاوفه وان تعيد النظر فى تعاملاتك

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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مشاكل الجهاز الهضمى لديك لها علاقة اكثر بمواعيد طعامك وليس الطعام الذى تأكله فحاول ان تعيد النظر فى اسلوب حياتك ومواعيد طعامك

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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مشكلاتك المعقدة اسهل مما تتخيل فقط تحتاج لبعض الهدوء فى التعامل معها وادارتها فحاول ان تتحلى بهذه المهارة.
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مصر 365

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