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حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/6/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/6/2016 حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/6/2016

على الصعيد المهني:
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بعض الازمات ستحل بانياء هذا البرج على المستوى العملى، لكنها ستكون مجرد سحابة سوداء وستمر مرور الكرام دون أن تترك أثر سلبى على عملهم،ومزيد من التقدمات سيحصدونه وسيحققون ما تمنوه.

على الصعيد العاطفي:
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للسف مر هذا البرج بتجارب عاطفية قاسية، لكنه فى هذه الأيام سيعيش حياة عاطفية سعيدة وسيجمع القدر بينه وبين شريك حياته دون أى مشاكل أو عواقب.

برج الحوت على الصعيد الصحي
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يجب أن يتبعوا نظام علاجى مضبوط حتى لا تحدث لهم مشاكل صحية كبرى وغير متوقعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.
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مصر 365

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