حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/ 6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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بعض الأخبار والمشاكل ستعكر صفو هذا البرج وستجعله يشعر وكأن كل ما حققه من نجاحات سابقة انتهى، لكن لا تستسلموا لهذا الاحساس فكلها مشاعر زائلة وستعودون لمستواكم الطبيعى .للأسف هذا البرج يمر بظروف عاطفية قاسية فالحب الكاذب يسيطر عليهم وعلى مشاعرهم، وقد تنتهى العلاقة بزمة عاطفية كبرى لا يستطيعون الخروج منها بسهولة.لا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.