حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/ 6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:بعض الأخبار والمشاكل ستعكر صفو هذا البرج وستجعله يشعر وكأن كل ما حققه من نجاحات سابقة انتهى، لكن لا تستسلموا لهذا الاحساس فكلها مشاعر زائلة وستعودون لمستواكم الطبيعى .
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على الصعيد العاطفي:للأسف هذا البرج يمر بظروف عاطفية قاسية فالحب الكاذب يسيطر عليهم وعلى مشاعرهم، وقد تنتهى العلاقة بزمة عاطفية كبرى لا يستطيعون الخروج منها بسهولة.
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برج السرطان على الصعيد الصحيلا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.
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