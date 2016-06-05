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حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/ 6/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/ 6/2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 5/ 6/2016

على الصعيد المهني:
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بعض الأخبار والمشاكل ستعكر صفو هذا البرج وستجعله يشعر وكأن كل ما حققه من نجاحات سابقة انتهى، لكن لا تستسلموا لهذا الاحساس فكلها مشاعر زائلة وستعودون لمستواكم الطبيعى .

على الصعيد العاطفي:
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للأسف هذا البرج يمر بظروف عاطفية قاسية فالحب الكاذب يسيطر عليهم وعلى مشاعرهم، وقد تنتهى العلاقة بزمة عاطفية كبرى لا يستطيعون الخروج منها بسهولة.

برج السرطان على الصعيد الصحي
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لا داعى للتكاسل عن الخضوع للفحوصات الطبية التى يرشدنا لها الطبيب، حتى لا تقعون فى مشاكل كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.
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مصر 365

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