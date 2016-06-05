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حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/6/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/6/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/6/2016

على الصعيد المهني:
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مزيد من الأخبار السعيدة ستدق على أبواب هذا البرج وستشعره انه هناك من الجانب الأخر للحياة سمة أمل تغير من حياتهم وتجعلهم أكثر تفاؤلا بالقادم وبالمستقبل.

على الصعيد العاطفي:
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شريك الحياة سيشعرهم بانهم ملوك زمانهم لذلك لا داعى للخوف بشأن الاستقرار فقرار الزواج سيكون الأفضل بالنسبة لكم فى هذه الأيام ولا هناك أى داعى من الخوف من اتخاذه.

برج العقرب على الصعيد الصحي
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يجب أن يتبع ابناء هذا البرج كاف الفحوصات والتحاليل اللازمة حتى لا يقعون فى مشاكل صحية كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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تقدم كبير سيشهده برج العقرب على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.
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مصر 365

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