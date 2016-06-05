حظك اليوم برج العقرب الأحد 5/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:مزيد من الأخبار السعيدة ستدق على أبواب هذا البرج وستشعره انه هناك من الجانب الأخر للحياة سمة أمل تغير من حياتهم وتجعلهم أكثر تفاؤلا بالقادم وبالمستقبل.
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على الصعيد العاطفي:شريك الحياة سيشعرهم بانهم ملوك زمانهم لذلك لا داعى للخوف بشأن الاستقرار فقرار الزواج سيكون الأفضل بالنسبة لكم فى هذه الأيام ولا هناك أى داعى من الخوف من اتخاذه.
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برج العقرب على الصعيد الصحييجب أن يتبع ابناء هذا البرج كاف الفحوصات والتحاليل اللازمة حتى لا يقعون فى مشاكل صحية كبيرة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:تقدم كبير سيشهده برج العقرب على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.
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