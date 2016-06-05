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قوات موالية لحكومة الوحدة فى ليبيا تنتزع قاعدة جوية من قبضة"داعش"

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قوات موالية لحكومة الوحدة فى ليبيا تنتزع قاعدة جوية من قبضة"داعش" قوات موالية لحكومة الوحدة فى ليبيا تنتزع قاعدة جوية من قبضة"داعش"
قالت قوات موالية لحكومة الوفاق التى تدعمها الأمم المتحدة فى ليبيا اليوم السبت إنها استولت على قاعدة القرضابية الجوية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية والتى تقع جنوبى سرت معقل التنظيم.

وقال محمد الغصرى المتحدث باسم هذه القوات إن استعادة السيطرة على القاعدة الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من وسط سرت له أهمية استراتيجية لأنه يقطع طرق الإمداد للتنظيم ويضيق عليه الخناق داخل المدينة، وأضاف الغصرى أن ثلاثة مقاتلين من قواته قتلوا فى اشتباك اليوم السبت وأصيب خمسة آخرون.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية نجحت القوات - التى تشكلت بصورة أساسية من مقاتلين من مدينة مصراتة بغرب ليبيا - فى دفع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من غرب المدينة إلى أطرافها. وكان الهجوم المضاد ردا على تقدم التنظيم باتجاه مصراتة فى بداية شهر مايو، وفى شرق البلاد استعادت قوة أخرى موالية للحكومة تسيطر على موانئ نفطية بلدتين صغيرتين من أيدى عناصر التنظيم خلال الأسبوع الماضي.

وتأمل دول غربية فى نجاح الليبية التى وصلت إلى طرابلس فى مارس آذار الماضى فى توحيد صفوف الفصائل الليبية المتنافسة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وعبر الغصرى اليوم السبت عن قلق القوات من اختباء مسلحى "داعش" بين المدنيين فى سرت.
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