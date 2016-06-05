العبادى يصدر أمرا بإيقاف متهمين بارتكاب تجاوزات ضد مواطنين بالفلوجة

أقر حيدر العبادى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، بوقوع بعض التجاوزات ضد مدنيين خلال عمليات تحرير الفلوجة بالأنبار، وقال:" إن التجاوزات ليست منهجية، لكننا لن نسكت عنها ولن نتستر على أحد، ولا نقبل بأى تجاوز وأكدنا على الجهات الأمنية أن تراعى حقوق الإنسان وتحترم كرامة العراقيين".

وقال العبادي، فى تصريح لقناة "العراقية" الرسمية من جبهة العمليات العسكرية فى الفلوجة مساء اليوم السبت، أنه أصدر أمرا بإيقاف بعض المتهمين بتهم قتل وتجاوز ضد المواطنين العراقيين وسيقدمون إلى العدالة، منوها إلى دور القوات التى تعمل على إنقاذ المدنيين من قبضة داعش.

وأضاف:"لدينا 45 ألف مقاتل يشاركون بمعارك تحرير الفلوجة، وهم لا يمثلون نمطا واحدا"، مشيرا إلى أن الفلوجة تمثل 10% من مساحة الأراضى التى جرت بها العمليات العسكرية لتحرير قضاء الفلوجة.. ومؤكدا "أن الأولوية لتحرير الإنسان وحماية المدنيين بأقصى ما نستطيع".

وأعرب رئيس الوزراء العراقي، عن أسفه لوجود "خلايا نائمة" فى فضائيات عربية ومحلية تدافع عن تنظيم داعش الإرهابى فى الوقت الذى كانت فيه صامتة طوال أكثر من عامين من إحتلال التنظيم الإرهابى للفلوجة، لافتا إلى أنه سيتم رفع دعوى قضائية دولية ضد الفضائيات التى تروج لتنظيم داعش، محذراً من يتعمد الإساءة إلى القوات المسلحة العربية التى تقاتل داعش.

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