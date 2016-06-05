بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز شباب الشيخ زايد

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" الذى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية بالتعاون مع الغرفة التجارية، ووزارة التموين ، بمشاركة 21 شركة، وعارض من كبريات الشركات، على مساحة 450 مترا مربعا، ويضم عدد 28 مكانا مخصصا ومجهزا لعرض جميع السلع الرمضانية، ومستلزمات الشهر الكريم من الياميش والمكسرات، وجميع السع الغذائية، التى تباع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المحلية، بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 % ، وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

ورافق المحافظ فى افتتاح المعرض، اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والنائبة آمال رزق الله عضو البرلمان، والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة بالمحافظة، وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثالث ومحمد الصافى رئيس حى ثان الإسماعيلية، ومديرى العموم لمديريات القوى العاملة والهجرة والزراعة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

يأتى افتتاح المعرض فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفتح سلسلة معارض "أهلا رمضان" بجميع محافظات الجمهورية، لمواجهة الارتفاع فى بعض أسعار السلع الغذائية وزيادة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقات التموينية من 15 إلى 18 جنيها، اعتبارا من أول شهر يونيو الجارى بمناسبة الشهر الكريم.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن العمل على توفير السلع بالأسعار المناسبة ومحاربة الغلاء هو الأولوية القصوى لدى الحكومة، خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق الرخاء والعمل على راحة المواطنين والتفاعل معهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

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