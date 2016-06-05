محافظ بنى سويف يتابع رصف طريق "عزبة سعيد" باستخدام تكنولوجيا حديثة

تابع المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف مراحل، تنفيذ تجربة رصف مدخل عزبة سعيد بمركز بني سويف، الذي يتم رصفه باستخدام تكنولوجيا حديثة عن طريق خلط التربة الرملية والطينية ومخلفات المحاجر من المواد الصلبة بمادة تثبيت وتقوية لتحل مكان طبقة الأساس تحت الأسفلت.

وتفقد المحافظ خلال جولته، مساء اليوم السبت، الأعمال الجارية لرصف مدخل القرية بطول 400 متر، وأوضح "ناصر فراج " مدير عام الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من طبقة التأسيس وتم عمل الاختبارات المعملية لبيان قوة التحمل وتم عمل طبقة الدهان "mco" وذلك لتجهيزها تمهيدا لعمل طبقة الأسفلت السطحية والنهائية.

يذكر أن تجربة الرصف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، قرر المحافظ استخدامها منذ فترة، وبدأها برصف الطريق الواصل بين قريتى منشأة الروضة والكوم الأحمر بمركز بنى سويف، على أن يتم التوسع فى استخدامها .

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