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بالصور.. سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بالطور

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بالصور.. سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بالطور بالصور.. سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بالطور
افتتح اللواء محمود عيس سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية، مساء اليوم السبت، رافقه المهندس علاء خربية، وكيل وزارة بجنوب سيناء، وعلى الشحات نائب رئيس مدنية طور سيناء، وهشام خضير نائب عن الغرفة التجارية بمدنية طور سيناء وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وتحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء

وشارك فى المعرض عدد من الشركات الكبرى والجمعيات الاستهلاكية حيث شمل المعرض بيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة من 15 % الى 35 % من مثيلتها بالسوق.

ودعا السكرتير العام المواطنين خلال افتتاح المعرض بمدينة طور سيناء إلى شراء احتياجاتهم فقط لمواجهة تخزين السلع، مؤكدا أن جميع السلع متوفرة وبأسعار مناسبة ولفت إلى أن المعرض مستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

معرض أهلا رمضان (1)

معرض أهلا رمضان (2)

معرض أهلا رمضان (3)

معرض أهلا رمضان (4)

معرض أهلا رمضان (5)

معرض أهلا رمضان (6)

معرض أهلا رمضان (7)


>- افتتاح معرض "أهلا رمضان" مساء اليوم بطور سيناء

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مصر 365

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