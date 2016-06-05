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وزير البيئة يشكل لجنة لبحث أسباب ظهور سمكة القرش بـ"السخنة" فى السويس

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وزير البيئة يشكل لجنة لبحث أسباب ظهور سمكة القرش بـ"السخنة" فى السويس وزير البيئة يشكل لجنة لبحث أسباب ظهور سمكة القرش بـ"السخنة" فى السويس
قال أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي قرر تشكيل لجنة متخصصة من المحميات البحرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء من أجل بحث أسباب ظهور سمكة القرش في العين السخنة وقيامها بمهاجمة المواطنين.

وأكد أحمد غلاب، فى تصريحات صحفية، أن وزير البيئة ستعمل علي الفور بموقع هجوم سمكة القرش علي مواطن، مؤكدا أن وزير البيئة أمر بتوفير كافة الأمكانات خلال عمل اللجنة.

وأوضح غلاب، أن سمكة القرش التي ظهرت بالعين السخنة تسمي " ماكو " وهي ظهرت من قبل عام 2010 بخليج السويس ولكنها لم تهاجم المواطنين وقتها، مؤكدا أنها سمكة شرسة وخطرة.

وأشار غلاب، إلى أن هذة السمكة التي تهاهجمت المواطن بالعين السخنة في الأساس تعيش في الأعمال وصعودها بهذا الشكل إلي السطح يعني أنه يوجد خلل في النظام الغذائي الخاص بها، وسيتم بحثه عن طريق اللجنة المشكلة.

- ننشر أول فيديو لسمكة قرش بعد مهاجمتها طالب والتهام قدمه بالعين السخنة
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