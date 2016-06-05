بعد مهاجمتها لشاب بالعين السخنة..تعرف على أشهر أسماك قرش البحر الأحمر

كتب : أحمد عبد الحميد

أسماك القرش هى واحدة من الأسماك التاريخية التى سبقت ظهور الإنسان بملايين السنين على سطح الكرة الأرضية، حيث تنتشر فى أغلب البحار والمحيطات وتضمن أنواعًا كثيرة مفترسة وغير مفترسة، وعكس ما يظن البعض فهناك 4 أنواع خطيرة فقط تسببت فى هجمات على الإنسان على مستوى العالم، وهم قرش النمر، والقرش الأبيض الكبير، والقرش الثور، وقرش الطرف الأبيض المحيطي.

ويعيش في البحر الأحمر 44 نوعاً من أسماك القرش، أغلبها غير خطير، بينها تضم عدة أنواع تمثل خطورة على حياة الانسان، وأخطرها قرش النمر، وقرش الطرف الأبيض المحيطي، والقرش الذئب.

الإنسان هو السبب



> يقول خبراء علوم البحار إن سلوك الإنسان الخاطئ للتعامل مع البيئة كان السبب الرئيسى فى توحش القروش، ففى تصريح للدكتور طارق عبد العزيز رئيس المعهد العالى لعلوم البحار بالغردقة، أكد أن إطعام السياح لسمك القرش وإلقاء بواقى الطعام فى المياه التى تعج بالقروش جعلها تتجرأ على الإنسان وتقترب منه بلا خوف.

فبدلا من البحث عن الطعام، في أعماق البحار، أصبحت تنتظر إطعام السياح لهما، ومن ثم، عندما تشعر بالجوع والرغبة في الأكل تتجه نحو أقرب نقطة به مكان للطعام، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث من قبل.

وفيما يلى نستعرض أشهر تلك الأنواع التى تقطن البحر الأحمر:

قرش الزعانف البيضاء المحيطى



> يعد واحدًا من القروش كبيرة الحجم التى تسكن البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة، يتميز بحركته البطيئة فى السباحه وجسمه الممتلئ الطويل، واللون الأبيض الذى يغطى أسفل رأسه وزعانه المستديرة.

ويشكل هذا النوع خطرا على الناجين من غرق السفن أو تحطم الطائرات بالبحر الأحمر، ويقوم بعض الصيادين باصطياده نظرًا لاستخدام زعانفه فى صنع حساء سمك القرش اللذيذ.

فى عام 2010 وعقب هجمات سمك القرش على شواطئ شرم الشيخ قامت السلطات باصطياد وقتل سمكتى قرش أحدهما من نوع قرش الزعانف البيضاء، لتورطه فى الهجمات على السباحين.

قرش الماكو

> من أنواع القرش التى تسكن البحر الأحمر، يصل طول الذكر البالغ 3 أمتار، ويتغذى عادة على أسماك الماكريل والتونة والترسة البحرية وسمك أبو سيف، وقد يأكل أنواع آخرى من القرش الأصغر حجمًا.

ويختلف عن القرش الحريرى فى أنه يحوم أسفل الفريسة وليس حولها، من ثم ينقض عليها من أسفل دون أن تلاحظه.

هذا النوع متورط فى حادث الهجوم على أحد طالب مصرى – يبلغ 23 عامًا- فى العين السخنة فى يونيو 2016، مما تسبب فى بتر قدمه، وقد قتلت السلطات أحد تلك الأنواع عقب هجمات القرش على شاطئ شرم الشيخ فى العام 2010.

سمك القرش الحريرى



> تعد أسماك القرش الحريرية واحدة من أكثر أسماك القرش شيوعاً فى العالم حيث تقدر بعشرات الملايين، ولا يخلو البحر الأحمر منه.

وهو قرش مُفترس نشيط وفضولي وعدواني، عندما يقترب من شيء يُثير انتباهه، يقوم بهدوء بالدوران لاكتشافه؛ لذا كثيرًا ما نجده يحوم حول الأشياء العائمة مثل قطع الخشب والعوامات البحرية المربوطة.

وبالرغم من أنه مؤذى أحيانًا إلا أنه لا يعد من الأسماك الخطرة على حياة الإنسان.

قرش النمر

يصل طوله إلى أكثر من 5 أمتار، وسمى بالنمر بسبب جلده المرقط واصطياده وحيدًا أثناء الليل.

تشمل قائمه طعامه القشريات والأسماك والفقمات والطيور والسلاحف والدلافين والقروش الأصغر حجماً، ولدية ميل لبلع أي شئ يقابله لذلك يسمى “سلة مهملات البحر” وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.