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موجز أخبار مصر.. الجيش يوزع مليون ونصف حصة غذائية على المواطنين بشهر رمضان

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نشر اليوم السابع عددًا من الموضوعات والتقارير المهمة، فى مقدمتها ما أعلن عنه المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العميد محمد سمير على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، عن توزيع مواد غذائية على المواطنين فى شهر رمضان الكريم، حيث توزع القوات المسلحة مليون ونصف حصة غذائية على المواطنين بحلول الشهر المبارك.

المتحدث العسكرى: توزيع مليون ونصف حصة غذائية على المواطنين بحلول شهر رمضان
>نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العميد محمد سمير على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" توزيع مواد غذائية على المواطنين فى شهر رمضان الكريم.

مفاجأة.. "حماس" خططت لتفجير "البورصة" أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة
>فجرت أقوال محمود الأحمدى، المتهم الخامس عشر فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، مفاجأة جديدة، إذ كشف النقاب عن مخطط تآمرى أشرف عليه ضابط مخابرات بحركة حماس

حبس ميكانيكى بإمبابة أقام علاقة غير شرعية مع ابنة أخية وحملت منه سفاحًا
>شهدت نيابة إمبابة واقعة تقشعر لها الأبدان، حيث تبادلت أسرة الاتهامات حول معاشرة "إسلام . أ" ابنة أخيه التى لم يتخط عمرها الـ14 عاما، وتدعى "شيماء. ع. أ"، والذى نتج منه حمل الفتاة فى الشهر الثامن.

الحماية المدنية: مستعدون للسيطرة على أى حريق مع ارتفاع درجات الحرارة
>وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية برئاسة اللواء محمد صقر مساعد الوزير للحماية المدنية، خطة أمنية لمواجهة موجة الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، لتفعيل الإجراءات.

ارتفاع عدد قتلى ومصابى مشاجرة البحيرة لـ7 أشخاص بسبب خلافات الجيرة
>ارتفع عدد ضحايا مشاجرة البحيرة إلى 3 أشخاص، بينما أصيب 4 آخرين بطلقات نارية بالرأس والبطن، جراء وقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية، لخلافات الجيرة بقرية "وافى" التابعة لمركز كوم حمادة .

الداخلية: سنقف بالمرصاد لصفحات الغش.. ومهمتنا خلق مناخ طيب للطلاب
>صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن جهود الوزارة لن تتوقف فى مواجهة صفحات الغش ومواقع تسريب امتحانات الثانوية العامة، بعد سقوط مؤسس صفحة "يوم المعجنة" وصفحة "بالغش اتجمعنا".

بعد القبض على أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا".. شاومينج تعلن عن صفحة بديلة
>أعلنت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن صفحة بديلة لـ"بالغش اتجمعنا" بعد القبض على أدمن الصفحة.

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>أبرز 5 لقطات فى البرلمان اليوم.. نواب يطالبون بتأجيل الجلسات.. ومشادات فى اجتماع نواب الصعيد.. و"البلتاجى" ينتقد تأخر اختيار محافظ للقاهرة.. وعلى عبد العال للنواب: "هو ممنوع الجلسات؟ العمل عبادة وهنشتغل فى رمضان"

"الصعايدة" يتّحدون تحت قبة البرلمان.. أول اجتماع لنواب الصعيد فى مجلس النواب.. مناقشات مستفيضة حول قضايا ومشكلات محافظات الوجه القبلى.. مطالبات بسحب الثقة من الحكومة.. وتأكيد واسع من الحضور: أيام الحزب الوطنى رجعت تانى

نصائح "البرلمان" للصائمين فى رمضان.. أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب يقدمون نصائح للمرضى الصائمين فى شهر رمضان..ميرفت موسى:تناول السوائل بكميات كبيرة والبعد عن السكريات..أحمد الطحاوى: تنظيم الطعام والتقليل من الدسم والبروتين

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