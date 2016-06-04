تعطل حركة القطارات بالمنيا لترك سائق قطارًا لشعوره بالإرهاق من الحر الشديد

بدل مسئول حركة القطارات، سائق القطار المتجه إلى أسوان نتيجة تعرضه لإرهاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تلقى اللواء رضا طبلية مديرية أمن المنيا، اليوم السبت، إخطاراً من العقيد رفعت عبد الصمد، مأمور شرطة النقل والمواصلات، يفيد بقيام سائق القطار رقم 157 أسوان - إسكندرية، ويدعى"وائل.ف"، ومساعده "عبد الرحيم.م"، بالتوقف بمحطة قطارات سكك حديد المنيا، رافضاً قيادة القطار بسبب الموجة الحارة، وتعرضه لحالة من الإرهاق، واختفى تمامًا من المحطة، مما تسبب فى تعطل القطار لنحو ربع ساعة.

تدخل المسئولون بالمحطة، وتم الدفع بسائق بديل لاستكمال رحلة القطار حتى محافظة أسوان بجنوب الصعيد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استدعاء السائق لاستجوابه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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