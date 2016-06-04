إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام سجن وادى النطرون بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، فى حادث تصادم بطريق "القاهرة- الأسكندرية"، بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ، طريق الخدمات أمام سجن 440 بوادى النطرون .

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 157307 نقل إسكندرية قيادة "عادل ف م" 52 سنة سائق ومقيم اللبان الإسكندرية، و السيارة رقم س ل أ 1673 نقل قيادة "حسن ع ح" 45 سائق ومقيم الحضرة الإسكندري، أثناء تهدئة السيارة الأولى لسرعتها بالطريق المشار إليه اصطدمت بها السيارة الثانية من الخلف التى تصادف سيرها بذات الاتجاه مما أدى لانحرافهما واصطدام الثانية بسور السجن المشار إليه واصطدام الأولى بـ6 سيارات ملاكى وميكروباص متوقفين أمام السجن .

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين ومرافق قائد السيارة الأولى و3 أفراد تصادف تواجدهم بمكان الحادث وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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