أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام سجن وادى النطرون بالبحيرة

Google+ Print
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام سجن وادى النطرون بالبحيرة إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام سجن وادى النطرون بالبحيرة
أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، فى حادث تصادم بطريق "القاهرة- الأسكندرية"، بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 140 اتجاه الإسكندرية ، طريق الخدمات أمام سجن 440 بوادى النطرون .

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 157307 نقل إسكندرية قيادة "عادل ف م" 52 سنة سائق ومقيم اللبان الإسكندرية، و السيارة رقم س ل أ 1673 نقل قيادة "حسن ع ح" 45 سائق ومقيم الحضرة الإسكندري، أثناء تهدئة السيارة الأولى لسرعتها بالطريق المشار إليه اصطدمت بها السيارة الثانية من الخلف التى تصادف سيرها بذات الاتجاه مما أدى لانحرافهما واصطدام الثانية بسور السجن المشار إليه واصطدام الأولى بـ6 سيارات ملاكى وميكروباص متوقفين أمام السجن .

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين ومرافق قائد السيارة الأولى و3 أفراد تصادف تواجدهم بمكان الحادث وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


>- مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتان وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365