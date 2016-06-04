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"اليوم السابع" يرصد آثار تعذيب مواطن عربى فى بلغاريا

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"اليوم السابع" يرصد آثار تعذيب مواطن عربى فى بلغاريا "اليوم السابع" يرصد آثار تعذيب مواطن عربى فى بلغاريا
تعرض مواطن عربى، يعتقد أنه جزائرى، لتعذيب وحشى من قبل الأمن البلغارى أثناء محاولة اجتياز الحدود التركية البلغارية قبل أسبوعين.

وحصل "اليوم السابع"، على صور خاصة بالشاب الذى يدعى "وحيد" والذى بدا فى حالة يرثى لها والتقطت الصور بعد حالة التعافى الجزئية للشاب.

وتحدث وحيد لـ"اليوم السابع" بلهجة جزائرية، أنه أثناء محاولة دخوله بلغاريا من تركيا، دخل مسافة الكيلو متر بيد أن عددا من الكلاب البوليسية هاجمته ونهشت من جسده ثم تعرض لتعذيب مروع فى مكان الاحتجاز بمقر شرطة بلغارى على الحدود، مؤكدا سلب عناصر الشرطة البلغارية لبعض أمواله وهاتفه النقال ثم أعادوه فى حالة يرثى لها إلى تركيا عبر وضعه قبل الحدود بمئات الأمتار أكلمها زحفا.

وأوضح أنه مكث فى مسجد مهجور ثم رعاية من مسنة تركية 23 يوما حتى تعافى بشكل جزئى ليستطيع النهوض من إبريل حتى منتصف مايو، مؤكدا أنه يحاول الهجرة إلى أوروبا كونه يعانى وضعا اقتصادى هو وأسرته.

ورغم أن الجزائر تعتبر من الدول المنتجة للغاز والنفط، إلا أن مستويات الهجرة تشهد ارتفاعا مضطرب وفق بعد الإحصاءات المحلية والحقوقية.

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