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طائرات أمريكية تقصف داعش فى العراق انطلاقا من حاملة بالبحر المتوسط

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طائرات أمريكية تقصف داعش فى العراق انطلاقا من حاملة بالبحر المتوسط طائرات أمريكية تقصف داعش فى العراق انطلاقا من حاملة بالبحر المتوسط
قال مسؤول بالبحرية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية شنت اليوم السبت، غارات جوية لليوم الثانى على التوالى ضد أهداف لتنظيم داعش، انطلاقا من حاملة الطائرات هارى ترومان المتمركزة فى شرق البحر المتوسط.

وأضاف المسؤول وهو غير مصرح له بالحديث علنا أن أربع غارات نفذتها الطائرات أمس الجمعة استهدفت مبنى فى سوريا وكهفا قصف ثلاث مرات. وتابع المسؤول إن الطائرات لم تنفذ أى ضربات على أهداف فى العراق.

والغارات هى الأولى التى تنفذ من حاملة طائرات أمريكية تتمركز فى البحر المتوسط منذ بدء الحملة المستمرة منذ عامين ضد داعش، وهى أيضا المرة الأولى التى تنفذ فيها ضربات جوية من حاملة طائرات فى تلك المنطقة منذ بداية حرب العراق فى 2003.

كانت الغارات التى شنتها فى السابق طائرات الولايات المتحدة وحلفائها تنفذ من حاملات فى الخليج أو من قواعد برية فى البحرين وتركيا ودول أخرى.

وقال مسؤول البحرية إن غارات أمس الجمعة لم تستهدف أهدافا ذات قيمة كبرى لكن من المقرر تنفيذ مزيد من العمليات الأكثر تعقيدا خلال الأيام القادمة. ولم يذكر المسؤول أى تفاصيل بشأن المسارات التى تسلكها الطائرات لتنفيذ مهامها.

تأتى الغارات الجوية فى الوقت الذى يتقدم فيه الجيش السورى فى محافظة الرقة أحد معاقل تنظيم داعش بعد هجوم كبير تدعمه روسيا ضد المتشددين. كما تحرز ميليشيا تدعمها الولايات المتحدة أيضا تقدما ميدانيا نحو منبج فى الشمال قرب الحدود التركية.
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