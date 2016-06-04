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السيطرة على حريق بـ"سوبر ماركت" فى فيصل دون إصابات

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السيطرة على حريق بـ"سوبر ماركت" فى فيصل دون إصابات السيطرة على حريق بـ"سوبر ماركت" فى فيصل دون إصابات
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بسوبر ماركت أسفل عقار سكنى بشارع العشرين فى فيصل دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بسوبر ماركت فى فيصل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها دون معرفة أسباب الحريق.

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