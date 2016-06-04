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محافظ البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بدمنهور

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محافظ البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بدمنهور محافظ البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بدمنهور
افتتح اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، معرض "أهلا رمضان"، الذى تنظمة المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحيرة، بأرض المعارض بدمنهور، بمشاركة 20 شركة من كبرى شركات المواد الغذائية بالمحافظة.

تضمن المعرض مختلف السلع الغذائية، السمن، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعصائر، والمربات، والصلصة، والعسل، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن المجمدة، والتونة، والمعلبات، والمنظفات والفاكهة، والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان بأسعار أقل من مثيلاتها بأكثر من 25 % بالإضافة لتوافر الأرز بسعر 4,5 جنيه للكيلو واللحوم البلدية الحمراء بسعر 57 جنيها للكيلو ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين طوال الشهر الكريم.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الدورية لأسعار المنتجات، وكذلك متابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر جميع السلع طوال شهر رمضان، وشهد المعرض عقب الافتتاح إقبالا كبيرا وكثيفا من المواطنين وسط إشادة بجودة السلع المعروضة وأسعارها التنافسية.


>- محافظ البحيرة يتفقد منافذ السلع الغذائية المدعمة بدمنهور

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