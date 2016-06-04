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محافظ المنوفية يستثنى عمارات الإسكان الاجتماعى ببركة السبع من قيود الارتفاع

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محافظ المنوفية يستثنى عمارات الإسكان الاجتماعى ببركة السبع من قيود الارتفاع محافظ المنوفية يستثنى عمارات الإسكان الاجتماعى ببركة السبع من قيود الارتفاع
وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على استثناء عمارات الإسكان الاجتماعى المنفذة بمعرفة مديرية الإسكان بدائرة مركز بركة السبع من قيود الارتفاع ليصبح ارتفاع هذه العمارات أرضى وخمسة أدوار علوية لخدمة سكان المحافظة من الطبقة المتوسطة والفقيرة وما دون ذلك.

فيما أكد مدير مديرية الإسكان بالمنوفية أنه حال الالتزام بقيود الارتفاع التى تفرضها عروض الشوارع والتى لا تتجاوز 4، 6، 8 أمتار للعمارات التى تم بناؤها بمركز بركة السبع وهى (2 عمارة بطوخ طنبشا – 2 عمارة بكفر هلال – 2 عمارة بالروضة – 2 عمارة ببركة السبع) فإن تكلفة المتر المسطح للعمارات السكنية ستتضاعف ما يؤدى إلى ارتفاع سعر الوحدة السكنية.

وأكد محافظ المنوفية أن هذه الموافقة جاءت لتقليل سعر الوحدة السكنية على محدودى الدخل ولزيادة عدد الوحدات المطروحة، إيمانًا منه بأن الهدف الأساسى من إقامة مشروع الإسكان الاجتماعى والمشاريع القومية للإسكان هو توفير مساكن لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة لمواجهة أزمة الإسكان وارتفاع القيمة الإيجارية .


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