تفاصيل جولة الـ3 ساعات لوزير النقل بالأقصر.. يتفقد أعمال طريق السوفيتيل لربط المطار بقلب المدينة لخدمة السائحين.. ويعلن افتتاح كوبرى الكباش2 نهاية يوليو المقبل.. ويستمع لشكاوى المواطنين

قام الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات، مساء اليوم السبت، بجولة مكوكية داخل محافظة الأقصر لمدة 3 ساعات، تفقد خلالها مشروعات طريق السوفيتيل وكوبرى الكباش 2، ومحطة سكك حديد الأقصر، وذلك بغرض الوقوف على أرض الواقع على مستوى تنفيذ وإنهاء تلك المشروعات المهمة بالمحافظة، ورافق الوزير خلال جولته الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر.

المحطة الأولى لوزير النقل فى محافظة الأقصر كانت بتوجهه لمدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، لتفقد مشروع إنشاء طريق السوفيتيل، والذى يربط قلب مدينة الأقصر بطريق المطار مباشرة لتسهيل خدمة القطاع السياحى.

وفور وصوله لبداية طريق السوفيتيل استوقفه أحد المواطنين، ويدعى "هاشم محمد أحمد"، وطلب منه ضرورة تسهيل بناء مسجد على نفقته الخاصة وفى أرض يملكها، ورفضت مديرية الزراعة طلبه أكثر من مرة لكونها أرضا زراعية، فوعده الوزير بتسهيل جميع الإجراءات.

واستعرض جلال السعيد مع محافظ الأقصر خطوات بدء العمل فى الطريق، وتكلفته الكاملة للوصول لأقرب وسيلة لإنهائه قريباً لكى يتم البدء من خلاله نقل السائحين من وإلى المطار فى أسرع وقت، للابتعاد عن صخب الطريق السريع بالقرب من المطار.

وقال محمد بدر لوزير النقل، إن مشروع إنشاء طريق السوفيتيل بدأ العمل به عام 2008، وتوقف فى 2011، بطول 5 كيلو مترات ونصف، وبعرض 25 مترا، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وخدمة القطاع السياحى بمدينة الأقصر، وكانت أهم معوقات استئناف المشروع تتمثل فى توفير التعويضات اللازمة للمتضررين من أصحاب الأراضى التى تم انتزاعها منهم لصالح الطريق.

المحطة الثانية لوزير النقل بالأقصر، كانت بتوجهه لتفقد مشروع كوبرى طريق الكباش 2، والذى انطلق العمل فيه فى 15 يونيو 2015 ومازالت الأعمال مستمرة فيه حتى الآن، فأعلن على الفور إنهاء المشروع فى نهاية شهر يوليو المقبل لافتتاحه بحضوره.

وشرح له محافظ الأقصر مقومات كوبرى طريق الكباش الذى تم البدء فيه بطول 55 متر، والذى تبلغ تكلفة تنفيذه 27 مليون جنيه، ويأتى الهدف منه لكشف مدى الرؤية لطريق الكباش الأثرى من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك نظرا لقيمته التاريخية، وربط شرق المدينة بغربها عبر الطريق المار أعلى طريق الكباش، بغرض تسهيل وربط الحركة المرورية من شرق المدينة إلى غربها.

الجولة الثالثة لوزير النقل داخل مدينة الأقصر كانت بتفقد محطة سكك حديد الأقصر، حيث التقى عددا من المواطنين وسألهم جلال السعيد عن مدى رضاهم عن أسعار التذاكر ومواعيد وصول ومغادرة القطارات للمحطة، والذين أكدوا أنهم بالكاد يستطيعون شراء التذاكر بسبب انتشار السوق السوداء، وكذلك وجود تأخيرات فى عدد من القطارات إلى المحطة.

كما توجه وزير النقل والمواصلات إلى بداية الرصيف فى المحطة، والذى شهد صباح اليوم أعمال البدء فى وضع المونة والرمال لرصفه بعد البدء فى تطويره منذ حوالى 5 شهور ولم ينتهى حتى الآن، واستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين حول سوء حالة الأرصفة بالمحطة ومدى المعاناة التى يتعرضون لها لعدم إنتهاء تطويرها حتى الآن.

- بالصور.. وزير النقل يتفقد طريق السوفيتيل بالأقصر

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- وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويطالب بإنهاء تطويرها سريعًا

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- وزير النقل يتفقد أعمال كوبرى الكباش 2 ويعلن افتتاحه نهاية يوليو

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