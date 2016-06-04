أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كارم محمود: تصاعد أزمة نقابة الصحفيين يكشف عن مشهد عبثي ومرتبك

Google+ Print
كارم محمود: تصاعد أزمة نقابة الصحفيين يكشف عن مشهد عبثي ومرتبك كارم محمود: تصاعد أزمة نقابة الصحفيين يكشف عن مشهد عبثي ومرتبك

4 يونيو 2016 | 10:41 مساءً

كارم محمود

قال رئيس لجنة تشريعات الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، كارم محمود، إن أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، على خلفية اقتحام الأخيرة لمقر النقابة بالمخالفة للقانون، بحاجة لحل سياسي، لافتًا إلى أن واقعة اقتحام مقر النقابة لن تمر مرور الكرام.

وأضاف محمود خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، اليوم، أن قرار إحالة النقيب واثنان من أعضاء المجلس للمحاكمة العاجلة غريب ومرتبك، مشيرًا إلى أن تصاعد الأحداث تكشف عن حالة من العبث نعيشها.

وأوضح محمود أن الاتهامات الموجهة للزملاء متعلقة بالنشر ولا يجوز فيها الحبس ودفع الكفالة، مشددًا على أن النيابة العامة تدراكت الخطأ بتحويل أعضاء المجلس لمحاكمة عاجلة بتهمة ايواء متهمين.

وأكد محمود أن المشهد، يسوده العديد من علامات الاستفهام فى محاولة لشيطنة نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين مرت بالعديد من الأزمات وظلت وستظل منبرًا للدفاع عن الحريات والصمود، متسائلاً عن المستفيد من اخراج صورة النقابة أمام الرأي العام بهذا الشكل.

 

2016-06-04

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر