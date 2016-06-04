كارم محمود: تصاعد أزمة نقابة الصحفيين يكشف عن مشهد عبثي ومرتبك

قال رئيس لجنة تشريعات الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، كارم محمود، إن أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، على خلفية اقتحام الأخيرة لمقر النقابة بالمخالفة للقانون، بحاجة لحل سياسي، لافتًا إلى أن واقعة اقتحام مقر النقابة لن تمر مرور الكرام.

وأضاف محمود خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، اليوم، أن قرار إحالة النقيب واثنان من أعضاء المجلس للمحاكمة العاجلة غريب ومرتبك، مشيرًا إلى أن تصاعد الأحداث تكشف عن حالة من العبث نعيشها.

وأوضح محمود أن الاتهامات الموجهة للزملاء متعلقة بالنشر ولا يجوز فيها الحبس ودفع الكفالة، مشددًا على أن النيابة العامة تدراكت الخطأ بتحويل أعضاء المجلس لمحاكمة عاجلة بتهمة ايواء متهمين.

وأكد محمود أن المشهد، يسوده العديد من علامات الاستفهام فى محاولة لشيطنة نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين مرت بالعديد من الأزمات وظلت وستظل منبرًا للدفاع عن الحريات والصمود، متسائلاً عن المستفيد من اخراج صورة النقابة أمام الرأي العام بهذا الشكل.