وزير النقل: تخصيص 2 مليار و400 مليون جنيه لزيادة كفاءة القطارات بالأقصر

أعلن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، عن خطة هيئة السكك الحديدية للعام المالى 2016/2017.

وقال الوزير خلال تفقده لعدد من المشروعات بمحافظة الأقصر مساء اليوم ،أن المشروعات تتضمن مبلغ 2 مليار و 400 مليون جنيه، لشراء ما يزيد عن 100 جرار جديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة، لإجراء أعمال صيانة للجرارات وعربات القطارات، الأمر الذى سيلمسه المواطن بوضوح خلال الفترة المقبلة .

كان وزير النقل قد أجري جولة تفقدية بمحافظات ( سوهاج ، وقنا ، والأقصر)، حيث تفقد عدد من المشروعات الهامة فى مقدمتها وضع حجر الأساس لمشروع ازدواج طريق قنا سوهاج الصحراوى بتكلفة 350 مليون جنيهاً ، ومشروع إنشاء كوبرى جرجا بسوهاج .