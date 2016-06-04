القبض على 11 من 17 فروا من الحبس الاحتياطى فى البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، فى بيان أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 11 من 17 موقوفا كانوا فروا أمس الجمعة من مركز الحبس الاحتياطى فى مدينة الحد فى شرق البحرين. وتمكن الموقوفون من الفرار مساء الجمعة من سجن الحد.

وأدت عملية المطاردة إلى القبض على 11 من الفارين وخمسة من المتواطئين معهم، فى حين لا يزال ستة آخرون تراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما هاربين.

ولم توضح الوزارة التهم الموجهة للموقوفين وما إذا كانوا من مجرمى الحق العام أو المساجين السياسيين.

وفى وقت سابق، قالت صحيفة "أخبار الخليج" إن الموقوفين "تمكنوا من الهرب (...) وتمكنوا من الإستيلاء على حافلة (...) عقب الاعتداء على حراس ورجال أمن أصيب بعضهم بجروح مختلفة".

وأضافت أن الشرطة انتشرت بشكل مكثف فى منطقة الحد وفرضت طوقا أمنيا وأقامت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المحرق.