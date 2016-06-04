قيادات العمليات المشتركة العراقية: مقتل 82 مسلحا من داعش فى الفلوجة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، مقتل 82 مسلحا من تنظيم (داعش) الإرهابى وضبط مستودعات كبيرة للأسلحة والعتاد وتدمير أنفاق وخطوط دفاعية خلال اليوم الأول من عملية اقتحام مدينة الفلوجة شرقى الأنبار، ولم تشر إلى وقوع ضحايا من عدمه فى صفوف القوات العراقية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العميد يحيى الزبيدي، فى تصريح صحفي، إن قوات "مكافحة الإرهاب" مدعومة بشرطة الأنبار والجيش العراقى وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، تمكنت من اقتحام مدينة الفلوجة والسيطرة على منطقة النعيمية بالكامل وتطويق منطقتى جبيل والشهداء، مشيرا إلى أن القوات تبعد حوالى ثلاثة كيلو مترات عن قائممقامية الفلوجة التى تعتبر مركز المدينة.

على صعيد متصل، دمرت الطائرات العراقية من طراز "سيخوي" ثمانى مقرات لـ(داعش) وقتلت من كانوا فيها بمنطقة البوهوى قرب عامرية الفلوجة، والبو على الجاسم شرق مدينة الرمادى بالأنبار.

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