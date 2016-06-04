محافظ بورسعيد يتابع استعدادات مارثونامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا عاجلا يضم رؤساء الأحياء ومديرى التربية والتعليم وممثلين لإدارة لأمن لمتابعة الاستعدادات لماراثون الثانوية العامة الذى ينطلق، غدا الأحد، بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

ومن جانبه وجه المحافظ على أهمية التأمين الكامل للجان والكنترول العام وحسن معاملة رجال التأمين لأسر الطلاب، بالإضافة لتوفير مبردات المياه والمراوح لضمان قيام الطلاب بأداء الامتحانات بعيدا عن حرارة الجو.

كما أصدر المحافظ تعليمات لجميع رؤساء الأحياء بتخصيص إحدى شركات النظافة بمحيط كل لجنة على أن تمارس عملها المنوط بها منذ الساعات الأولى من الفجر وحتى موعد دخول الطلاب لجان الامتحانات.

من جهة أخرى أكد المحافظ أنه أصدر توجيهات لتوفير الخبز للمراقبين ورؤساء اللجان البالغ عددهم 996 مراقبا، بالإضافة للخدمات المرورية والدوريات الراكبة وسيارات النجدة بمحيط اللجان لبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وأولياء.

- إعادة توزيع المعلمين ببورسعيد لسد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد

>