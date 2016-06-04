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بالصور.. وكيل تموين الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة إسنا

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بالصور.. وكيل تموين الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة إسنا بالصور.. وكيل تموين الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة إسنا
افتتح عبد المنعم السباعي، وكيل وزارة بالأقصر، مساء اليوم السبت، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية المخفضة بمدينة إسنا جنوبي المحافظة، وذلك بحضور كل من محمد صديق مدني مدير عام تموين إسنا، وزكريا مغازي رئيس الرقابه بتموين إسنا، وفتحي حافظ مدير النظافة بإسنا، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح ، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وشهد انطلاق فعاليات المعرض مشاركة عدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث يشمل معرض "أهلا رمضان" بيع السلع الغذائية وسلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة تصل إلى 20% و30%.

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- اليوم.. تموين الأقصر تفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع المخفضة بمدينة إسنا
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مصر 365

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