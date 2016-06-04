بالصور.. بدء فعاليات مؤتمر "مستقبل السياحة فى أسوان"

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر مستقبل السياحة فى أسوان، والذى يعقده اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مع العاملين بقطاع السياحة، بحضور اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان.

وتحدث المحافظ عن استعداداته لدعم جميع الفعاليات السياحية المقامة فى محافظة أسوان، والتفكير فى دعم الموسم السياحى المقبل والذى يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.

كما استمع المحافظ إلى رؤية العاملين فى السياحة حول تنشيط السياحة فى محافظة أسوان والنهوض بالحركة السياحية بالمحافظة.

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