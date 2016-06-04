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#في_اليورو - أنشيلوتي: أسلوب كونتي هو سبب استبعاد بيرلو

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#في_اليورو - أنشيلوتي: أسلوب كونتي هو سبب استبعاد بيرلو #في_اليورو - أنشيلوتي: أسلوب كونتي هو سبب استبعاد بيرلو

قال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ إن أنطونيو كونتي مدرب إيطاليا لم يستدع أندريا بيرلو لاعب نيويورك سيتي لأنه يرغب في اللعب بطريقة ضغط مرتفع في وسط الملعب.

وكان بيرلو قد لعب لمنتخب إيطاليا في بطولات يورو 2004 و2008 و2012، لكن لم يتم استدعائه في القائمة النهائية ليورو 2016.

وصرح أنشيلوتي لصحيفة دايلي تيلجراف "أعتقد أن كونتي يريد اللعب بضغط وقوة أكبر في وسط الملعب لهذا لم يستدع بيرلو".

وأضاف "بكل وضوح أنا أحب بيرلو، إنه موهبة رائعة. اللعب لفريق نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي يعني أنه قد نضج بطريقة معينة ليلعب بإيقاع مختلف".

وأتم "بيرلو في الـ37 من عمره حاليا، وإن أراد المدرب أن يلعب بطريقة ضغط قوية فبيرلو لن يكون الخيار الأمثل. بيرلو يمرر بطريقة تجعل بقية اللاعبين يرغبون في مشاهدته طيلة حياتهم".

وشارك بيرلو هذا الموسم في 13 مباراة بالدوري الأمريكي صنع خلالها 3 أهداف.

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