رانييري يؤكد رحيل فاردي إلى أرسنال

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي إن كل ما يشاع عن رحيل فاردي إلى أرسنال يعد أمرا صحيحا، مما يعني أن اللاعب سينتقل للمدفعجية خلال ساعات.

وكانت عدد من التقارير الصحفية في إنجلترا قد أكدت أن فاردي سينتقل إلى أرسنال خلال الأيام المقبلة، بعد أن قام النادي اللندني بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قال رانييري "كل ما يشاع عن أرسنال وفاردي صحيح".

وكان الدولي الإنجليزي قد ساهم في إنجاز الثعالب التاريخي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 8 أهداف أخرى.

كما يشارك فاردي مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا بدء من يوم 10 يونيو المقبل، ويقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات روسيا وويلز وسلوفاكيا.