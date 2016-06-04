صراع الصفقات - برشلونة يريد تعويض رحيل بارترا بمدافع ليون

قال تقرير صحفي إسباني إن برشلونة يسعى لضم صامويل أومتيتي مدافع أوليمبك ليون لتعويض رحيل مارك بارترا إلى بروسيا دورتموند.

وحسب ما نشر بصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يسعى لضم أومتيتي مدافع ليون بعد بيع بارترا لدورتموند.

ويرغب الفريق الكتالوني في ضم اثنين من المدافعين في محاولة لتعزيز صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وأومتيتي قد يكون الأول.

وورد بالصحيفة أن الفريق الكتالوني يقترب من إنهاء الصفقة وضم المدافع الفرنسي صاحب الأصول الكاميرونية، وسيوقع عقدا يمتد لخمسة أعوام في كامب نو.

وشارك أومتيتي في 38 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.