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صراع الصفقات - رئيس ليون: برشلونة تقدم بعرض لضم مدافع الفريق ولكن

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صراع الصفقات - رئيس ليون: برشلونة تقدم بعرض لضم مدافع الفريق ولكن صراع الصفقات - رئيس ليون: برشلونة تقدم بعرض لضم مدافع الفريق ولكن

قال جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون إن برشلونة تواصل معه لضم المدافع صامويل أومتيتي.

برشلونة أتم بيع المدافع مارك بارترا إلى بوروسيا دورتموند، وحاليا يبحث عن ضم مدافعين خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقارير صحفية.

وفي تصريحات نقلتها "إي إس بي إن" لأولاس:"برشلونة تقدم بعرض من أجل أومتيتي منذ 10 أيام".

وألمح رئيس نادي ليون لاستمرار اللاعب صاحب الـ22 عاما قائلا "صامويل لم يقترب حتى من الرحيل عن ليون".

وكانت عدد من التقارير في إسبانيا قد ألمحت إلى أن برشلونة قد توصل لاتفاق لضم أومتيتي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وشارك أومتيتي في 38 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم مع ليون وسجل هدفا وحيدا.

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